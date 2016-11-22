США отказали России в праве считать НАТО угрозой

Официальный представитель американского госдепартамента Джон Кирби заявил, что США не видят причин, по которым Россия могла бы рассматривать НАТО как угрозу.

"НАТО является оборонительным альянсом, и всегда им остается. И нет причин для того, чтобы Россия видела в этом угрозу", — сказал он на брифинге.

Журналисты поинтересовались у него, способствует ли снижению напряженности с Россией размещение у ее границ войск НАТО и противоракетных систем. В ответ Кирби повторил, что "у России или кого бы то ни было нет оснований чувствовать угрозу со стороны НАТО", сообщает РИА Новости.

"Что же касается последних лет и месяцев, то у НАТО не было бы оснований расширять свои возможности в Европе, если бы не действия России на Украине", — сказал он.

В начале ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих альянса будут приведены в более высокую боеготовность.

Как сообщает The Times, чтобы сдерживать "агрессию России", руководство блока намеревается подготовить значительные наземные силы. Между тем Столтенберг не называет точных цифр.

3 ноября Столтенберг заявил следующее: "Мы не видим непременной угрозы в отношении какого-либо государства - члена НАТО". В то же время, генсек НАТО отметил "возрастающее российское присутствие" России в регионе.

А бывший глава Североатлантического альянса и советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен раскритиковал Барака Обаму за нерешительность. "Америка должна быть мировым полицейским", - утверждает он.

По его мнению, США должны чаще и все более решительнее вмешиваться в международные конфликты., тогда как нынешний американский лидер, по мнению бывшего главного натовца, чересчур неохотно применяет военную силу за пределами США, в основном лишь угрожая её использованием.

"Четыре батальона, которые НАТО размещает в Восточной Европе - это больше политический акт, который дает возможность доказать европейцам, что Альянс существует не зря, и что они смогут себя противопоставить некой "российской угрозе". Это все несерьезно, хотя и, безусловно, раздражает политические круги", - сказал ранее "Правде.Ру" вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.