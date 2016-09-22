Лавров и Керри обсудили сирийский вопрос

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Джоном Керри сирийский вопрос.

источник Pravda.Ru

Лавров и Керри провели серию контактов, в ходе которых обсуждался сирийский вопрос, сообщается на официальной странице российского дипломатического ведомства в Facebook.

"В ходе телефонного разговора, состоявшегося по американской инициативе, и последовавшей затем встречи в составе делегаций было продолжено обсуждение проблематики сирийского урегулирования",- указано в сообщении.

Как напоминает Коммерсант, Сергей Лавров и Джон Керри уже проводили в Нью-Йорке двустороннюю встречу перед заседанием Международной группы поддержки Сирии. До этого они согласовали в Женеве пакет документов, призванных установить в Сирии режим прекращения огня.

Отметим, что глава российского МИДа поговорил также с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

20 сентября, по данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, подвергся чудовищному нападению в районе Орем аль-Кубраконвой конвой с гуманитарным грузом. В результате атаки погибли около 20 гражданских лиц и сотрудник миссии ООН. Подробности нападения не раскрываются. Известно лишь, что трагедия произошла в тот момент, когда состоявший из 31 грузовика конвой ООН прибыл на место назначения и производил разгрузку гуманитарной помощи для Алеппо. По версии МФКК и КП, удару подверглись сразу 18 грузовиков.

Сообщение об уничтоженном гуманитарном конвое ООН вызвало поток негодующих заявлений мировых политиков и дипломатов. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал незамедлительно провести на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу Международной группы поддержки Сирии, сопредседателями которой должны были стать Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.

На фоне инцидента в Алеппо, госсекретарь США Джон Керри заявил, что главным препятствием для установления мира в Сирии остается режим президента Асада, который, по его словам, "бомбит все без исключения, в том числе и гуманитарные конвои". "России нужно контролировать Асада",- сказал Джон Керри, напомнив, что соглашение о перемирии, вступившее в силу 12 сентября, заключала Москва, а не Дамаск.

Напомним, 20 сентября сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России отбили атаку террористов в районе квартала Аль-Шкейф на северной окраине Алеппо и восстановили контроль над южной окраиной квартала Аль-Шкейф. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, в ходе ожесточенных боев сирийская армия уничтожила четыре БМП, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и около 40 боевиков.

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