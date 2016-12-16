Китай захватил беспилотную подлодку США

Американский беспилотный подводный корабль был захвачен военным кораблем ВМС Китая.

По сообщению агентства Рейтер, инцидент произошел 15 декабря в Южно-Китайском море, к северо-западу от залива Субик-Бей.

Представители США заявили, что беспилотный аппарат использовался океанографическим судном USNS Bowditch.

По данным CNN, китайцы спустили со своего корабля лодку, подплыли к аппарату и забрали его на глазах у американцев - рядом находилось исследовательское судно США Bowditch. Прежде чем забрать аппарат, китайский корабль несколько дней следовал за американским судном.

"Это было защищенное суверенным иммунитетом судно, на нем была ясная надпись на английском, что его не следует вынимать из воды. Это была американская собственность", - заявил американский чиновник телеканалу CNBC.

Исследовательское судно, с которого был спущен подводный аппарат, принадлежит ВМС США. Но в Южно-Китайском море его использует Командование морских перевозок; экипаж укомплектован гражданскими лицами. Подводный аппарат использовался для создания карты морского дна. Он стоит около 150 тысяч долларов.

Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Пекину протест, на который китайская сторона пока не ответила.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, отношения между Пекином и Вашингтоном в прошлом году обострились. Виной всему - cпорные территории в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай.

С точки зрения Пекина, cпорные территории в Южно-Китайском море - это принадлежащие Китаю естественные острова, которые он наращивает с исключительно мирными целями. Поэтому режим китайских территориальных вод и исключительной 200-мильной экономической зоны - это вопрос времени.

С точки зрения других претендентов на эти территории и их покровителей в США, китайцы осуществили строительство искусственных островов на месте затапливаемых рифов и отмелей, поэтому, согласно международному праву, у них там есть в распоряжении только 500-метровая зона безопасности.

И можно было бы еще стерпеть мирное использование островов, как бы говорят американцы, так нет же, китайцы строят на островах Суби и Мисчиф военные объекты и аэродром, способный принимать военные самолеты, а это уже угроза безопасности в регионе.

На саммите в Калифорнии в 2013 году глава КНР Си Цзиньпин сказал президенту Бараку Обаме, что Тихий океан достаточно большой, чтобы вместить и Китай, и Соединенные Штаты. Он имел в виду, что у берегов Китая флоту США не место, у него достаточно дел на другой стороне океана, у своих восточных берегов.

Но Обама не внял совету не провоцировать Пекин. Вашингтон усилил базы на Окинаве в Японии (25,8 тысяч американских военнослужащих и флот), Южной Корее (28 тысяч американских солдат), Австралии, на Филиппинах, постоянно демонстрировал Пекину свои мускулы тренировками по высадке десанта на берег условного противника под названием "Китай". Даже Ханой согласился принимать американские корабли для технического обслуживания.

Страсти вокруг Парасельских островов и архипелага Спратли были накалены при Обаме, но как ситуация будет развиваться при Трампе? О том, какие изменения произойдут в отношениях США и Китая, Правда.Ру рассказал Андрей Островский, замдиректора Института Дальнего Востока РАН, профессор и руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая и стран Восточной Азии.

- Трудно сказать, можно будет говорить об этом только после того, как избранный президент США станет президентом. Но на первый взгляд, тут, с одной стороны, были довольно жесткие заявления Трампа по поводу того, что Китай - основной конкурент Америки. С другой стороны, может быть, нормализуется обстановка в Южно-Китайском море.

Сейчас США нет резона обострять отношения с Китаем, потому что американский рынок в значительной степени зависит от поставок китайских товаров на потребительский рынок. В частности, каждая семья экономит где-то до тысячи долларов в год на покупке китайских товаров на внутреннем американском рынке.

То есть Америка находится в сильной зависимости от китайских поставок товаров, поскольку, общий объем внешней торговли - под 600 миллиардов долларов. Это довольно большой объем внешней торговли.