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Источник Правда.Ру

Die Zeit: ООН собирается запретить ядерное оружие

Мир

Следующий год должен стать революционным для мировой политики. Большинство в количестве 123 стран-участниц Генеральной ассамблеи ООН проголосовали за начало переговоров о запрете ядерного оружия. До лета этого года должен быть согласован новый договор, осуждающий ядерное оружие и запрещающий его владение и применение. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit, перевод статьи которого размещен на Иносми.

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источник Pravda.Ru

Но само по себе это еще не будет означать ядерного разоружения: ни одно из девяти государств, владеющих ядерным оружием, в обозримом будущем не присоединится к этому договору. Как пишет издание, ядерные державы считают, что сначала ситуация на мировой арене должна нормализоваться.

Однако сторонники договора о запрете надеются, что им удастся превратить потенциальные последствия применения ядерного оружия, нарушающие международно-правовые нормы, в действенный инструмент давления и в итоге добиться ядерного разоружения — в крайнем случае, и без содействия со стороны стран, владеющих атомным оружием.

СМИ отмечает, возглавить движение по разоружению еще в 2009 году обещал Барак Обама, но надежда на это уже умерла. "Вместо этого мы наблюдаем очередной виток многосторонней гонки ядерных вооружений, вызывающей массу глобальных и региональных рисков", — пишет издание.

Ранее в Белом доме заявили о разоружении России.

"Мы видели, что Россия предприняла меры по сокращению ядерного вооружения, что нас особенно порадовало. Но мы продолжаем фокусироваться на гарантиях принятия всех необходимых мер для защиты США", — сказал представитель Белого дома Джош Эрнест.

До этого Министерство иностранных дел России выразило надежду, что США выполнят свои обязательства в рамках договора СНВ-III и администрация Дональда Трампа будет придерживаться этих обязательств.

Между тем эксперты говорят, что Штаты могут вывести на орбиту ядерные боеприпасы, однако эти действия станут грубым нарушением международного права. Об этом заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Так он прокомментировал высказывания кандидата на пост главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который ранее заявил, что США должны инвестировать в наступательные возможности в космосе.

Тем временем глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что заменит ядерное оружие в роли сдерживающего фактора. Он считает, что высокоточное оружие в будущем может заменить ядерные силы в качестве фактора стратегического сдерживания; такой переход поможет снизить уровень международной напряженности и укрепит доверие между странами.

По его словам, к 2021 году корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами составят основу группировки носителей высокоточного оружия.

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Темы ООН ядерное оружие
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