Трамп объявил о поставке военных вертолетов Индии на $3 млрд

Президент США Дональд Трамп, который находится с официальным визитом в Индии, объявил о новой сделке между странами. Американский лидер планирует поставить индийской армии военные вертолеты и другую боевую технику на 3 миллиарда долларов.

Трамп приводит в шок Белый дом

"США с нетерпением ждут предоставления Индии "самой лучшей и устрашающей военной техники". Мы обеспечим индийскую армию военными вертолётами на сумму $3 млрд", - сказал Трамп.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что США превзойдут всех в гонке вооружений, по словам Трампа.

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал своё заявление о необходимости значительно расширить ядерный потенциал страны.

"Пусть будет гонка вооружений, мы превзойдём их во всём", — приводит его слова CNBC.

Правда, недавно назначенный Трампом пресс-секретарь Шон Спайсер заявил, что гонки вооружений не будет. По его словам, Трамп просто хочет передать другим странам сообщение о том, что не будет сидеть сложа руки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США должны укрепить и значительно расширить свой ядерный потенциал.

"Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Эксперты называют это и предыдущие высказывания Трампа на данную тему двусмысленными и опасаются, что будущий американский лидер может повернуть вспять почти полувековой курс Соединенных Штатов на сокращение ядерного арсенала. Ведь придется пересматривать почти полувековую ядерную политику Соединенных Штатов. CNBC задает риторические вопрос: что побудило Трампа высказаться по поводу ядерного оружия? И связывают это со словами Владимира Путина о том, что Москва должна усилить военный потенциал стратегических ядерных сил.

Позже официальный представитель политика Джейсон Миллер уточнил, что Дональд Трамп, говоря о необходимости расширить ядерный потенциал страны, имел в виду потребность в предотвращении распространения атомного оружия.

"Избранный президент Трамп ссылался на угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимость предотвращения этого — особенно среди террористических организаций и нестабильных режимов-изгоев", — приводит слова Миллера РИА Новости.

Президент России Владимир Путин не видит ничего необычного в словах Трампа о необходимости расширить ядерный потенциал США. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Он и в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей Соединённых Штатов, об укреплении Вооружённых сил. Здесь нет ничего необычного", — отметил Путин.

Напомним, сегодня на пресс-конференции президент России Владимир Путин также высказался об армии США.

Он также заявил, что удивлён реакцией США на его утверждение, что Россия сильнее потенциальных агрессоров.

"Но почему официальные лица действующей администрации (США — ред.) вдруг начали заявлять о том, что они самые сильные, они самые мощные? Здорово, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше, а мы с этим и не спорим, мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора, и это так", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Меня удивили высказывания представителей действующей администрации, которые начали доказывать, что ВС США являются самыми мощными в мире. С этим никто не спорит", — подчеркнул российский лидер.