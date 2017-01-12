Будущий президент Франции найдена в башне Трампа

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Лидер Национального Фронта и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила с визитом Trump Tower, где она сейчас ожидает встречи с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters. Правда, источник СМИ не стал комментировать информацию о возможной встрече Ле Пен с Трампом.

Лидер Национального фронта и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен находится в Нью-Йорке с неофициальным визитом менее чем за четыре месяца до выборов в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника ее избирательной кампании.

Правда, согласно заявлению начальника ее предвыборного штаба Дэвида Решлина, Ле Пен находится с частным визитом в США и в ее намерения не входит встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Это не входит в ее повестку дня, мы не обсуждаем частные визиты", — заявил Решлин.

Избранный президент США еще ни разу не встречался с Ле Пен, однако в окружении Трампа есть её сторонники. В частности, Старший Советник Трампа и бывший главред Breitbart Стив Бэннон всегда лестно отзывался о Ле Пен.

Некоторые предполагают, что Ле Пен может попросить кредит у Трампа на свою предвыборную кампанию. У нее на данный момент появились проблемы со сбором средств сторонников, а французские банки отказываются финансировать "такого радикального политика".

Согласно данным последних опросов, рейтинг председателя партии "Национальный фронт", кандидата в президенты Марин Ле Пен впервые опередил рейтинг конкурента из партии "Союз за народное движение", бывшего премьер-министра, правоцентриста Франсуа Фийона.

Напомним, ранее Ле Пен заявила, что если станет президентом, то Франция не останется в НАТО, поскольку эта организация больше не нужна. "Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе", — заявила политик.

Она сказала также, что уважает президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

Выборы президента намечены на 23 апреля, возможный второй тур — на 7 мая. По результатам опроса Ле Пен рассматривается в качестве победителя в первом туре примерно с 26,5% голосов. Фийон расположился на втором месте почти с 25% голосов. В то же время, передает РИА "Новости", покинувший пост премьера Франции ради участия в выборах Мануэль Вальс, согласно опросу, набирает 17% голосов.

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