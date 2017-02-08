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Украина: рокировка для Трампа?
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Источник Правда.Ру

Сенаторы хотят запретить Трампу снять санкции с России

Мир

Официально внести на рассмотрение сената США законопроект, в соответствии с которым президент Дональд Трамп не сможет отменить санкции против России без согласия Конгресса, намерена сегодня группа сенаторов.

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Фото: AP

Документ, главными авторами которого выступили республиканец Линдси Грэм и демократ Бен Кардин, пользуется широкой двухпартийной поддержкой на Капитолийском холме,  сообщает телекомпания CNN, получившая возможность ознакомиться с его содержанием.

Законопроект получил название "Акт об оценке отношений с Россией" и разработан на случай, если Трамп примет решение ослабить ограничительные меры, введенные против Москвы указами экс-президента Барака Обамы. По сведениям телекомпании, документ "потребует от Белого дома подготовить доклад с подробным объяснением, почему он стремится отменить санкции, а также установит 120-дневный период, в течение которого Конгресс сможет проголосовать против" такого шага.

Один из авторов законодательной инициативы - сенатор-республиканец Марко Рубио - утверждал, что большинство его коллег выступает за сохранение карательных мер против РФ до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения об урегулировании конфликта на Украине. "Если возникнет реальная угроза снятия санкций при отсутствии уважения к суверенитету Украины и соблюдения условий договоренностей, то у нас наберется достаточно голосов для того, чтобы одобрить в Сенате законопроект и получить такое большинство, которое президент не сможет преодолеть с помощью своего вето", - заявил Рубио в интервью CNN.

В качестве соавторов документа выступили также один из главных критиков России в Конгрессе США - сенатор- республиканец Джон Маккейн - и демократы Клэр Маккаскил и Шеррод Браун. За сохранение санкций против Москвы ранее высказывался и глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер. В то же время пока не известно, когда он сможет запланировать в своем комитете обсуждение нового законопроекта и поставить его на голосование. Готовится ли аналогичная мера в Палате представителей, CNN не уточнила.

Большая часть санкций в отношении России была введена Обамой с помощью президентских указов, которые не требуют одобрения Конгресса. Таким образом, Трамп может отменить их с помощью таких же шагов и без согласия законодательной ветви власти. Ранее Трамп говорил, что планирует "по крайней мере в течение некоторого времени" оставить в силе ограничительные меры против России. Отвечая в конце января на пресс-конференции в Белом доме на вопрос о возможности отмены санкций против Москвы, он заявил, что "пока рано говорить об этом".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, одной из самых острых проблем сегодня остается вопрос о санкциях против России, которые были введены США и странами ЕС на фоне украинского кризиса. Изменение этой тупиковой ситуации, которая вредит и американскому бизнесу, многие связывают с новой американской администрацией.

Хотя команду Дональда Трампа и отличает внешняя эпатажность и даже склонность к популизму, на самом деле, она состоит из людей крайне прагматичных, тесно связанных с крупнейшими американскими корпорациями, в первую очередь в сфере ВПК и нефтегазового сектора.

Именно этим можно объяснить тот факт, что начиная с момента инаугурации Трампа в качестве 45-го президента Соединённых Штатов активность американских компаний, лоббирующих в конгрессе отмену или смягчение антироссийских санкций, существенно возросла. 

Бизнес должен делать деньги, несмотря на политическую ситуацию, и  именно этим хотят заниматься американские компании. Поэтому и предстоит представителям бизнеса серьезно поработать с конгрессом США. И даром времени они точно не теряют, о чем говорят данные портала по раскрытию лоббистской информации: после 20 января резко активизировались компании, которые готовы платить профессиональным лоббистам за снятие санкций с России. 

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