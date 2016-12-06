Евровидение отказалось от гопака в исполнении Порошенко

Спецвыпуск пранк-шоу "Звонок", в котором будет раскрыта вся изнанка музыкального песенного конкурса "Евровидение", канал НТВ покажет 7 декабря.

Фото: скриншот с youtube.com

Зрители услышат разговор пранкеров с представителями украинской власти и выяснят, на что готова пойти Украина, чтобы не потерять статус страны-хозяйки конкурса.

В то время, пока СМИ активно обсуждают вопрос, где же пройдет "Евровидение-2017" — на Украине или в России, пранкеры Вован и Лексус решили разобраться в политических играх, которые скрываются за ширмой музыкального конкурса.

На этот раз у пранкеров оказался номер телефона супервайзера "Евровидения" Йона Ола Санда. Представившись министром культуры Украины Евгением Нищуком, Вован и Лексус позвонили норвежскому журналисту и продюсеру конкурса.

Во время разговора они обсудили вопрос о чёрном списке российских звезд, которым закрыт въезд на территорию Украины. Чем, а главное, кому не угодили Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Михаил Боярский и Григорий Лепс?

С киевским мэром Виталиев Кличко пранкеры поговорили уже от лица Санда. В разговоре "мэр Киева" признал, что российские артисты никак не угрожают безопасности его страны.

Ведущие программы попытались разыграть и самого норвежца, предложив включить в программу гопак в исполнении президента Украины Петра Порошенко. Однако Йон Ола Санд рекомендовал "направить усилия в другие направления".

"Это не будет включено в телепрограмму. По телевидению такого рода людей мы не можем показывать. Наш конкурс свободен ото всех политических предрассудков и от политической подоплёки. Это культурная программа, и присутствие министров или политиков исключено. Если данный номер будет использован в политических целях, то это будет не очень хорошо для Украины", — сказал Йон Ола Санд.

Эти и другие подробности будут раскрыты в шоу "Звонок" в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 на НТВ.

Напомним, Правда. Ру рассказывала о том, как пранкеры в начале ноября позвонили Петру Порошенко от имени президента Киргизии. Причем в аппарате украинского лидера того, что произошел розыгрыш, до последнего не понимали.

Пресс-служба Порошенко сообщила о его разговоре с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Однако в Киргизии это опровергли. Вскоре сообщение о разговоре сняли с сайта Порошенко.

Пресс-секретарь Петра Порошенко признал, что президент Украины разговаривал с пранкерами из России. При этом Святослав Цеголко обвинил Лексуса и Вована в трусости. По его словам, запись порезали: разговор "трусливо смонтировали" и убрали из него все, что может нанести вред власти России.

Стоят за всем этим, по мнению Цеголко, не пранкеры, а российские спецслужбы, которые ведут против Украины гибридную войну. Об этом он написал в Фейсбуке. Пресс-атташе добавил, что было проведено "расследование", в ходе которого нашли еще одну причастную к розыгрышу сторону — сотрудников внешнеполитического ведомства Кыргызстана.

Напомним, ранее ребята уже разыгрывали министра спорта Украины Игоря Жданова, президента антидопингового агентства WADA сэра Крейга Риди, футболиста Александра Кокорина, губернатора Омской области Виктора Назарова и президента Турции Реджепа Эрдогана.