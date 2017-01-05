Forbes: При Трампе может случиться "ядерный Армагеддон"

Дональд Трамп понимает, что конфликт с Москвой грозит "уничтожением американской демократии", и поэтому стремится поладить с Кремлем. Но помимо этого Вашингтону нужно модернизировать армию и ядерное оружие, чтобы обезопасить Европу от конфликта, который может перерасти в "ядерный Армагеддон". Об этом пишет Forbes.

Фото: mil.ru

По словам автора материала, одно останется неизменным для Штатов в ближайшие четыре года — главным приоритетом властей США будет избежать ядерной войны, поскольку она грозит "уничтожить нашу демократию за один день".

По мнению журналиста, хотя критики часто говорят о том, что Трамп плохо разбирается в геополитике и стратегии, есть и подтверждения тому, что он видит геополитический ландшафт яснее, чем Обама. "Трамп понимает, что если у страны есть тысяча ядерных боеголовок, направленных на твою родину, нужно постараться сохранить с ней хорошие отношения. Даже если придётся отступить, у неё могут быть обоснованные причины для беспокойства о безопасности их родины".

Но поскольку нет гарантий, что Вашингтон поладит с Москвой, нужно сделать ещё кое-что для того, чтобы предотвратить конфликт в Европе, который может перерасти в ядерную войну. Вашингтону нужно модернизировать свои вооружённые силы в Европе, чтобы "Москва не нашла возможности для быстрой победы в будущем кризисе". Если Москва не решится на применение вооружённых сил, то угроза возникновения конфликта, перерастающего в ядерную войну, минимальна.

Кстати, ранее Трамп уже заявлял, что в гонке вооружений США обойдут всех.

"Пусть будет гонка вооружений, мы превзойдём их во всём", — приводит его слова CNBC.

А ранее Дональд Трамп сказал, что США должны укрепить и значительно расширить свой ядерный потенциал.

"Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Эксперты называют это и предыдущие высказывания Трампа на данную тему двусмысленными и опасаются, что будущий американский лидер может повернуть вспять почти полувековой курс Соединенных Штатов на сокращение ядерного арсенала.

Некоторые СМИ сообщали, что война США с Россией или Китем в скором времени неизбежна. Но не все зарубежные издания прочат войну между США и Россией. В своей статье The Washington Post написала, что Путин и Трамп могут заключить пакт о ненападении. Документ, по мнению издания, может содержать взаимные обещания "воздерживаться от любых актов насилия, от любых агрессивных действий и нападения друг на друга — как в индивидуальном порядке, так и совместно с другими державами".

Журналист говорит о точках соприкосновения двух лидеров — "неприязни к НАТО", а также об общих экономических интересах.

А недавно Правда.Ру сообщала, что европейская пресса всерьез обеспокоена тем, что Трамп и Путин могут поделить Европу и устроить Ялту-2. Основываясь на сближении двух лидеров — Путина и Трампа, — автор выражает опасения, что президент США заключит невыгодную для европейцев сделку с главой Кремля.

"Это будет новая Ялта, новое разделение Европы на сферы влияния, — предостерегает автор статьи в Neue Zürcher Zeitung. — Ведь, как известно, одна из целей российского президента заключается в том, чтобы вновь сделать Россию сверхдержавой". По словам журналиста, Трамп считает, что сможет "разрубить узел и договориться с Путиным, причём так, чтобы это было выгодно обеим сторонам". Издание отмечает, что главный противник Америки сейчас — не Россия, а Китай. Именно на ослабление этой страны будут направлены все дружественные шаги навстречу РФ.

Что касается пока действующего президента Штатов Барака Обамы, то при нем война с Россией маловероятна, уверены эксперты. Удивить мир за оставшееся время на посту он может, а вот начать боевые действия ему не дадут "хозяева".

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