ЕСПЧ рассмотрит коллективный иск потерпевших по трагедии 2 мая в Одессе

Коллективный иск против Украины от родственников жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которые не согласны с бездействием украинской власти в расследовании обстоятельств гибели их близких, принял в рассмотрению ЕСПЧ. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционный блок", ссылаясь на депутата Верховной рады Николая Скорика.

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"Адвокат потерпевших в трагедии 2 мая получил уведомления из секретариата ЕСПЧ о том, что дела родственников жертв трагедии в Одессе, которые не согласны с бездействием украинской власти в расследовании обстоятельств гибели их близких, приняты к рассмотрению судом", - цитирует слова Скорика пресс-служба партии.

По его словам, заявители рассчитывают, что после победы в ЕСПЧ Украину обяжут "провести непредвзятое и полное расследование трагедии, а также назначить компенсацию потерпевшим".

Заявители, в частности, требуют у ЕСПЧ признать нарушение Украиной статьи шесть Конвенции по правам человека, в частности, "умышленное бездействие правоохранительных органов, затягивание расследования, ограничение доступа потерпевших к материалам дела и ограничение доступа к правосудию".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного.

Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но здание было подожжено, а окружившие его националисты добивали пытавшихся спастись из огня людей. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

Украинские правоохранительные органы провели расследование этих событий и признали зачинщиками беспорядков 22 человека, половина из них была арестована. Самое невероятно, это то, что все задержанные по этому делу — это выжившие пострадавшие (часть из них потом из полиции выпустили, а часть так и осталась сидеть). При этом, со стороны нападавших на Дом профсоюзов ни один человек арестован не был.

В конце января полиция Одесской области заявила, что часть доказательств, собранных в рамках расследования пожара в Доме профсоюзов, утрачена. Международные организации неоднократно указывали на бездействие властей Киева в части объективного расследования трагедии в Одессе.

Последнее судебное заседание по делу состоялось 16 декабря 2016 года. Слушание, назначенное на четверг, также как и несколько предыдущих, было перенесено. Очередное заседание суда назначено на 10 февраля.

О необходимости объективного расследования трагедии 2 мая напоминали и в ходе слушаний по теме "Соблюдение прав человека на Украине: два года спустя после массового убийства людей в Одессе", которое проходило весной 2016 года в Европарламенте.

При этом депутат Верховной рады Игорь Мосийчук считает трагедию 2 мая "государственным праздником". По его глубокому убеждению, два года назад украинцы одержали первую существенную победу в своей "национально-освободительной войне" против русского мира.

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