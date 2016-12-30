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Источник Правда.Ру

Карякин обыграл Карлсена

Спорт

Чемпионат мира по блицу выиграл российский гроссмейстер Сергей Карякин, опередив норвежца Магнуса Карлсена, который стал вторым. Замкнул тройку сильнейших ещё один представитель России Даниил Дубов.

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Фото: AP

В решающем туре Карякин сломил сопротивление грузина Баадура Джобава, а Магнус Карлсен сыграл вничью с венгром Петером Леко.

Оба набрали по 16,5 очка, но Карякин оказался выше по дополнительным показателям.

Третье место занял ещё один россиянин Даниил Дубов, заработавший 14,5 очка, а чемпион мира 2015 года Александр Грищук показал пятый результат.

29 декабря Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в рамках пятого тура чемпионата мира по блицу, который проходил в Дохе.

Напомним, Правда.Ру писала об уникальной схватке Карлсен-Карякин. Борьбу за звание чемпиона мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин начали 11 ноября. Они провели 12 поединков, закончившихся ничьей. Однако 26-летний Карякин уступил на тай-брейке - 1:3 (общий счет - 7:9) норвежцу Магнусу Карлсeну в матче за звание чемпиона мира на 50 ходу в четвертой партии поединка.

- По уникальности это, наверное, самый молодой по возрастному составу матч. Обоим шахматистам, Карлсену и Карякину по 26 лет, оба были самыми молодыми гроссмейстерами в истории ФИДЕ, в истории шахмат. Оба были моими номинантами.

Как президент ФИДЕ, я могу сразу включать шахматистов в крупные международные шахматные соревнования, а тогда им было по 14 лет, и Карякину, и Карлсену. Они играли и по накал-системе в Ливии, где мы с Муамаром Каддафи проводили Чемпионат мира в 2004 году, и на Кубке мира в Ханты-Мансийске, рассказал Правде. Ру президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.

По его словам, оба шахматиста - представители нового поколения, так называемое, техническое поколение, которое напрямую использует достижение компьютерных программ для своей подготовки. Карлсен является шахматистом по рейтингу номер 1, сильнейшим шахматистом планеты, Сергей Карякин по опыту труднейших ситуаций, положений, умеет не просто выходить сухим из воды, а победителем, как в прошлом году, когда он завоевал кубок мира в труднейшей схватке в финале с Петром Свидлером.

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Темы шахматы Сергей Карякин Чемпионат мира по блицу
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