Стало известно, с кем будет играть на Кубке конфедераций-2017 сборная России

Сегодня в Казани состоялась жеребьевка Кубка конфедераций-2017. Сборной России предстоит встретиться с действующими чемпионами Европы, командой Португалии, а также с футболистами Новой Зеландии и Мексики.

Фото: AP

Церемонию жеребьевки открывал глава ФИФА. Джанни Инфантино поздравил все команды, которые пробились на этот турнир. - Большое удовольствие быть в Казани, это прекрасный город, - начал Инфантино. - Люблю Казань, люблю Татарстан (эти слова Инфантино сказал на русском. - ред). Мы здесь сегодня празднуем футбол, через несколько минут узнаем, кто с кем будет играть. Поздравляю все команды, которые смогли пробиться на турнир.

Сборная России, будучи хозяйкой турнира, была определена в группу "А". Сборная Португалии является действующим чемпионом европейского континента, Мексика - обладатель кубка КОНКАРАФ, Новая Зеландия выиграла Кубок наций Океании.

В группе В встретятся победитель Кубка африканский наций, который определится в феврале, победитель Кубка Америки сборная Чили, обладатель Кубка Азии команда Австралии и действующие чемпионы мира немцы.

Матч-открытие состоится 17 июня в Петербурге против Новой Зеландии. Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня до 2 июля.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на пресс-конференции в Казани перед жеребьевкой Кубка конфедераций, заявил, что Международная федерация футбола сделает все для продвижения ЧМ-2018 и хозяйки турнира - России.

"Мы будем продвигать чемпионат мира, Россию в том числе, об этом мы говорили с президентом Путиным накануне. Россия - открытая страна и готова делиться праздником футбола", - сказал Инфантино.

Также президент ФИФА поблагодарил россиян за ту страсть, с которой они проводят подготовку Кубка конфедераций и чемпионата мира и выразил уверенность, что футбольная арена в Санкт-Петербурге будет сдана в срок.