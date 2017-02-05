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Поветкина исключили из рейтингов WBC из-за положительной допинг-пробы

Спорт

 

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фото: Википедия, Александр Поветкин

Российского боксера Александра Поветкина исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). Решение по допинговому делу спортсмена будет вынесено на следующей неделе, сообщило агентство "Р-Спорт" со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана.

Напомним, в декабре президент WBC сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

После этого боксера дисквалифицировали. Поветкин должен был сразиться со Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Бой планировалось провести 17 декабря в Екатеринбурге. Но команда канадского боксёра Бермейна Стиверна отказалась от боя.

В феврале стало известно, что допинг-проба "Б" российского супертяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результат на запрещённый препарат остарин.

Между тем руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что альтернативные допинг-тесты российского боксера, проведенные в лаборатории в швейцарской Лозанне, дали отрицательный результат. "Нам пришли результаты анализов из другой лаборатории, которая находится в Лозанне. Они — чистые", — сказал Рябинский.

По мнению известного боксера Дениса Лебедева, результаты вскрытия допинг-пробы "Б" Поветкина еще не доказывают вины спортсмена. "Я уверен, что Саня ничего не ел и не стал бы этого делать, учитывая все те странные истории, которые были до этого. Думаю, вскрытие этой пробы не доказывает его вины. Если честно, где-то в глубине души я был уверен, что так и случится, ведь если его недоброжелатели сумели сделать первую пробу положительной, то и проба "Б" однозначно будет грязной", — сказал Лебедев.

Ситуацию прокомментировал Правде.Ру член Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при Президенте РФ Алексей Кыласов:

"Я считаю, что вся эта история с допингом — надуманная, и не только из-за политической подоплеки. Никаких равных условий в спорте вообще не существует и быть не может. Мы все рождаемся с совершенно разным набором молекул, генов. Поэтому приравнивать всех, создавать генный паспорт и говорить о том, что кто-то целенаправленно что-то делает для улучшения результатов, неправильно. Все спортсмены целенаправленно делают что-то для улучшения результатов. А для чего они тренируются? В конце концов, кто-то лучше питается, кто-то хуже.

Вся эта проблема высосана из пальца, и я вообще удивляюсь, зачем страны идут навстречу и поощряют допинговый кодекс. Это просто безумие с точки зрения и права, и здравого смысла. К сожалению, второго нам сейчас не хватает во всех сферах".

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