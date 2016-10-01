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Источник Правда.Ру

Убит нокаутом: Британский боксер умер после жестокого боя

Спорт

Британский боксер Майк Тоуэлл, выступающий в полусреднем весе, скончался после тяжелого нокаута в поединке со своим соотечественником Дэйлом Эвансом.

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Бой состоялся 29 сентября в Глазго. Тоуэлл получил тяжелый нокаут и не смог самостоятельно покинуть ринг. Он был доставлен в больницу с серьезными травмами головы. Боксер мог дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. В ночь на первое октября Майк скончался, ему шел 26-й год.

Девушка боксера на своей страничке в Facebook позже сообщила, что спортсмен в последние несколько недель жаловался на головные боли.

"Мне невероятно тяжело говорить, что мой лучший друг ушел от нас. У Майка было сильное кровотечение и отек мозга. Он жаловался на головные боли последние несколько недель. Мигрени мы списывали на стресс в преддверии боя. Это были самые долгие 24 часа нашей жизни. Мой малыш потерял своего папу. Но он будет очень гордиться тем, что сделал его отец… Когда его отключили от аппарата искусственного поддержания жизни, ему удалось продержаться еще 12 часов. Это были еще 12 раундов — он боролся до самого конца, и мы этим очень гордимся. Он ушел, делая то, что умеет лучше всего…", — написала Холи Росс у себя на странице.

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