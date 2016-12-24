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Крупнейшее в Европе кошачье кафе открылось в Петербурге

Общество » Зоосфера

В Санкт-Петербурге открылось крупнейшее в Европе кошачье кафе. Постоянно здесь будут жить 60 животных. В северной столице это уже второе заведение такого типа. Ранее здесь открылось известное котокафе "Республика кошек".

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Фото: AP

Новое кошачье кафе станет филиалом городского Музея кошки. Все животные, по словам ветврача эрмитажных котов, директора Музея кошки Анны Кондратьевой, поступают из городских благотворительных приютов и из Государственного Эрмитажа.

"Это беспрецедентный случай не только для мировых котокафе, но и частных питомников и приютов", - сказала Кондратьева.

В день открытия в "Республике котов" было около 40 животных, но к концу дня их количество уменьшилось: несколько посетителей, побывавших на церемонии открытия, захотели взять животное домой. Это одна из основных задач нового котокафе, которое станет крупнейшей в городе площадкой пристройства бездомных животных.

Акции по их раздаче проводятся музеем ежемесячно. В этом году с их помощью дом нашли более 700 животных.

Станет Котокафе и туристическим объектом. Здесь воссоздадут атмосферу типичного петербургского двора-колодца. Обязательно будет и крыша с котами, и даже кошачьи "концерты".

Каждую неделю устроители кафе рассчитывают проводить концерты питерских музыкантов. Котокультурная программа заведения тоже будет постоянно обновляться.

Главная идея организаторов - создать место, где с животными можно пообщаться и пофотографироваться на фоне петербургских перспектив и городских символов.

 "Мы ожидаем, что "Республика котов" станет альтернативной формой приюта и центром притяжения случайных прохожих, любителей кошек, профессиональных фелинологов, художников-анималистов и творческой аудитории",- сказала Анна Кондратьева.

Объект обещает быть популярным - на это указывает и опыт первого котокафе "Республика кошек", существующего с 2011 года. Ежегодно его посещают около 100 тысяч человек.

Среди обитателей котокафе, представляющих практически все породы и окрасы, есть и знаменитости из числа эрмитажных котов, например, серо-белая кошка Тиффани с разными глазами - посетители прочат ее в "президенты" вновь созданной "Республики".

Эрмитажные коты попадают сюда или при выходе на "пенсию" или по решению ветеринаров, которые строго контролируют численность кошачьей популяции в подвалах знаменитого музея: чтобы животные не отвлекались на локальные конфликты, их постоянное количество не должно превышать 50-60 особей.

За последние годы коты Эрмитажа стали одним из популярных туристических брендов Санкт-Петербурга.  В наши дни в городе отмечается даже специальный праздник - День эрмитажного кота и создан туристический маршрут "Кошачий Петербург".

Музейные коты, охраняющие фонды от мышей, появились в Зимнем дворце еще во времена Петра I. После войны счет животных пошел на десятки, в музее была организована специальная служба по уходу за необычными сотрудниками. С недавнего времени Эрмитаж придумал безвозмездно делиться животными, которые весьма активно размножаются.

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Темы кошки кошачьи кафе Санкт-Петербург
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