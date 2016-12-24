В Санкт-Петербурге открылось крупнейшее в Европе кошачье кафе. Постоянно здесь будут жить 60 животных. В северной столице это уже второе заведение такого типа. Ранее здесь открылось известное котокафе "Республика кошек".
Новое кошачье кафе станет филиалом городского Музея кошки. Все животные, по словам ветврача эрмитажных котов, директора Музея кошки Анны Кондратьевой, поступают из городских благотворительных приютов и из Государственного Эрмитажа.
"Это беспрецедентный случай не только для мировых котокафе, но и частных питомников и приютов", - сказала Кондратьева.
В день открытия в "Республике котов" было около 40 животных, но к концу дня их количество уменьшилось: несколько посетителей, побывавших на церемонии открытия, захотели взять животное домой. Это одна из основных задач нового котокафе, которое станет крупнейшей в городе площадкой пристройства бездомных животных.
Акции по их раздаче проводятся музеем ежемесячно. В этом году с их помощью дом нашли более 700 животных.
Станет Котокафе и туристическим объектом. Здесь воссоздадут атмосферу типичного петербургского двора-колодца. Обязательно будет и крыша с котами, и даже кошачьи "концерты".
Каждую неделю устроители кафе рассчитывают проводить концерты питерских музыкантов. Котокультурная программа заведения тоже будет постоянно обновляться.
Главная идея организаторов - создать место, где с животными можно пообщаться и пофотографироваться на фоне петербургских перспектив и городских символов.
"Мы ожидаем, что "Республика котов" станет альтернативной формой приюта и центром притяжения случайных прохожих, любителей кошек, профессиональных фелинологов, художников-анималистов и творческой аудитории",- сказала Анна Кондратьева.
Объект обещает быть популярным - на это указывает и опыт первого котокафе "Республика кошек", существующего с 2011 года. Ежегодно его посещают около 100 тысяч человек.
Среди обитателей котокафе, представляющих практически все породы и окрасы, есть и знаменитости из числа эрмитажных котов, например, серо-белая кошка Тиффани с разными глазами - посетители прочат ее в "президенты" вновь созданной "Республики".
Эрмитажные коты попадают сюда или при выходе на "пенсию" или по решению ветеринаров, которые строго контролируют численность кошачьей популяции в подвалах знаменитого музея: чтобы животные не отвлекались на локальные конфликты, их постоянное количество не должно превышать 50-60 особей.
За последние годы коты Эрмитажа стали одним из популярных туристических брендов Санкт-Петербурга. В наши дни в городе отмечается даже специальный праздник - День эрмитажного кота и создан туристический маршрут "Кошачий Петербург".
Музейные коты, охраняющие фонды от мышей, появились в Зимнем дворце еще во времена Петра I. После войны счет животных пошел на десятки, в музее была организована специальная служба по уходу за необычными сотрудниками. С недавнего времени Эрмитаж придумал безвозмездно делиться животными, которые весьма активно размножаются.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".
В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".
Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.