Facebook перешел на новый вид цензуры — мнение

Новый механизм, предполагающий борьбу с ложными новостями, запустил Facebook. Теперь пользователи, заметив в своей новостной ленте новость, которая им кажется недостоверной, смогут кликнуть на верхний правый сектор поста и выбрать пометку о том, что сообщение является "фейковым", то есть ложным.

Фото: AP

Кроме того, по словам вице-президента Адама Моссери, Facebook также будет отправлять информацию, вызывающую сомнение, организациям, занимающимся проверкой фактов.

"Мы верим в необходимость давать людям высказываться самим и в то, что мы сами не можем становиться арбитрами правдивости. Поэтому мы решили подойти к решению проблемы осторожно", - пояснил вице-президент Facebook Адам Моссери. По его словам, новые инструменты разработаны с целью положить конец "самому худшему: вымыслам, которые распространяют авторы спама ради личной выгоды".

Кроме этого, Facebook будет бороться с теми пользователями соцсети, которые намеренно распространяют недостоверные новости с единственной целью завлечь остальных на сторонний сайт, который "в большинстве случаев является рекламным", добавил Моссери.

Как написал на своей странице в сети основатель Facebook Марк Цукерберг, предпринятые меры сделают для спамеров невыгодным размещение дезинформации, которая используется для продвижения сомнительных сайтов. И это лишь один из многих шагов для улучшения "качества услуг".

Впрочем, российским пользователям пока найти соответствующую опцию не удалось.

Прокомментировать такое нововведение Facebook Pravda.Ru попросила российского историка и публициста, координатора Группы информации по преступлениям против личности, главу фонда "Историческая память" Александра Дюкова.

- Никто не будет выверять, фейк это или не фейк?

- Конечно нет. А как это решить? Либо Facebook придется создавать какую-то комиссию, которая будет рассматривать эти обращения, и анализировать, но тогда эта комиссия погибнет под грузом того объема, который на нее свалится, либо Facebook будет необходимо действовать по формальным показателям. То есть, допустим, есть сто жалоб, или двести, значит расценивается как ложное, и дальше исключают из алгоритма выдачи на ленту. Я уверен, что дело пойдет по второму пути.

- Какова цель такого обновления? Закрыть все неугодные СМИ?

- Я думаю, что в данном случае не такая цель, но приведет это, естественно, к новому витку цензурирования.