Олигархам на заметку: "За "февралем" всегда приходит "октябрь"!"

О причинах и главном уроке 1917 года в видеостудии "Правды.Ру" побеседовали генеральный директор медиахолдинга Инна Новикова и известный историк Андрей Фурсов.

Почему говорят "февральский переворот" и "октябрьская революция"? Разве это был не единый процесс?

До 1927 года большевики сами называли события 1917 года "октябрьским переворотом". И только потом, в десятилетний юбилей, который, кстати, был отмечен неудачным троцкистским путчем, они переименовали его в Октябрьскую революцию. Дело в том, что октябрьский переворот был лишь прологом социалистической революции, он к ней привел через Гражданскую войну.

В целом же к революции социалистического типа Россия шла примерно лет пятьдесят, начиная с 1860-х годов. Одна из целей февральского дворцового переворота 1917 года как раз и заключалась в том, чтобы заблокировать накатывавшуюся на страну социальную революцию. Это было видно по данным статистики, это чувствовали все умные люди.

Лев Толстой в начале ХХ века записал в дневнике: "Мне приснился сон: в России произошла революция. Не против частной собственности, а против собственности вообще". Ощущение надвигавшейся бури буквально витало в воздухе. Но буржуазная революция в ее классическом понимании в России не могла пройти просто, поскольку Россия, по своей сути, антикапиталистическая страна. Так что Октябрь стал ответом большой России на ублюдочный буржуазный переворот.

Что первым делом сделали "февралисты" в экономике, когда пришли к власти? Свернули программу по созданию государственного казенного сектора, который должен был обеспечивать нужды военной промышленности. А такая программа была, ее разработал генерал от артиллерии Маниковский, который потом не случайно оказался в контакте с большевиками.

Еще в 1915 году он понял, что капиталисты завышают цену, продавая армии боеприпасы, в четыре-пять раз и тем самым подставляют народ. По плану Маниковского в стране началось создание государственного казенного сектора, который обеспечивал военную промышленность, и это очень не понравилось буржуазии. И как только "февралисты" пришли к власти, эта программа была свернула. В общем, цирк уехал, а клоуны остались. Но клоуны эти кривлялись всего девять месяцев, в октябре народ им все объяснил и вышвырнул всех этих пучковых, милюковых, набоковых и иже с ними.

Популярный вопрос в канун 100-летия Октября: "Каковы все же уроки той революции?"...

Уроки февральского переворота совершенно очевидны. Позднее самодержавие и февралистский режим — это были олигархические режимы. И урок номер один: олигархические режимы не выдерживают внутреннего и внешнего давления.

Урок номер два: олигархические режимы всегда пытаются откупиться от внутренних или внешних противников головами главных начальников.

И последний урок: за "февралем" всегда следует "октябрь", по крайней мере в тех странах, где буржуазный строй не ограничен некими рамками.

Есть интригующая параллель между тем, что произошло в России, скажем, в феврале 1917 года и в августе 1991-го. "Февралисты" сменили герб России, сняли короны с орлов. Когда у нас менялся герб бывшего СССР, поначалу остановились на том же "февралистском" варианте, потом короны все-таки надели.

А есть даже совершенно поразительные в деталях вещи. 1916 год, война, в стране кризис. Тем не менее, Фаберже получает максимум заказов на свои побрякушки. 2016 год, в стране кризис, ухудшается экономическое положение, но российские богатеи бьют все рекорды по покупке дорогих яхт и машин. Прошло сто лет, а ситуация очень похожая. Но вообще, я повторяю, любой олигархический режим должен себе на лбу написать: "За "февралем" приходит "октябрь"!"

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