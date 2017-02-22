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Источник Правда.Ру

Медики бьют тревогу: "супербактерии" убивают все больше людей

Общество » Семья » Здравоохранение

Ежегодно в странах Евросоюза от устойчивых к антибиотикам бактерий умирают почти 25 тысяч человек. Такие данные содержаться в совместном отчете Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). 

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Фото: REX

По словам еврокомиссара Витяниса Андрюкайтиса, отвечающего за вопросы пищевой безопасности и здравоохранения, устойчивость этой "супербактерии"  к противомикробным препаратам является существенной угрозой, которой подвергается здоровье людей и животных, а прилагаемых усилий в борьбе с "супербактерией" явно недостаточно.

В отчете агентства сообщается, что на территории ЕС распространена резистентная ко многим антибиотикам бактерия сальмонелла (Salmonella Typhimurium), являющаяся возбудителем кишечной инфекции сальмонеллеза.

Впервые бактерии, устойчивые к карбапенемам (антибиотикам широкого спектра действия),были обнаружены в животных и еде. Низкий уровень резистентности также наблюдался у кишечной палочки (E. coli), обнаруженной в свиньях и их мясе.

Глава подразделения биологической угрозы EFSA Марта Хугас сообщила, что меньший уровень резистентности к антибиотикам наблюдается на севере и востоке Европы, в то время как устойчивость бактерий на юге и востоке Европы выше. По ее словам, это связано с разных подходом к использованию антибиотиков при лечении пациентов.

"В странах, где были предприняты действия по сокращению, замене или пересмотру использования противомикробных препаратов, у животных зафиксирован более низкий уровень резистентности к противомикробных препаратам и тенденция к его снижению", - сказала она.

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" - микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. О том, как появляются эти новые штаммы бактерий и что может им противопоставить современная медицина, Pravda.Ru рассказала Ирина Булыгина, независимый эксперт фармрынка, проработавшая в фармакологической отрасли более 30 лет.

"Мы живем в эпоху, когда все современные антибиотики, даже самые сильные, широкого спектра действия, иногда оказываются бессильными. Особенно это касается тяжелых внутрибольничных инфекций, когда человека вроде бы успешно прооперировали, например, а он умирает от золотистого стафилококка и никто с этим ничего сделать не может" . - считает эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Правды.Ру" Антибиотики бессильны. Мы все умрем?

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