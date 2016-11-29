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Источник Правда.Ру

Интернет не сократил Даля, а пропиарил

Общество

Почти каждое пятое слово из словаря Владимира Даля полностью вышло из употребления. К такому выводу пришли специалисты "Яндекса", которые провели исследование об использовании слов из этого словаря в поисковых запросах.

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Фото: Fotodom. ru/ DP

Словарь Даля, прославившийся как словарь именно живого повседневного языка, на котором говорили в России в середине XIX века, был опубликован 150 лет назад. "Яндекс" решил посмотреть, насколько сильно с тех пор изменился язык, и сравнил слова из словаря Даля с теми, которые используют люди в поисковых запросах.

Прокомментировать итоги исследования Pravda.Ru попросила ректора Государственного института русского языка имени Пушкина, доктора педагогических наук Маргариту Русецкую.

Как вы прокомментируете результаты исследования поисковой системы? Видите ли вы в этом какую-то опасность?

— Первое, здорово, что такими вопросами озаботились крупнейшие коммуникационные холдинги, а не только лингвисты, филологи, поскольку для нас это обычное дело, наши повседневные задачи, интерес. А то, что в это дело включаются еще и другие сферы, другие сектора нашего общества, это здорово.

На самом деле, то, что происходит, - это вообще судьба всех языков. Действительно, словарный состав языка среднестатистического жителя Земли стремительно сокращается. И он сокращается в силу того, что, действительно, очень плотные информационные потоки, очень высокий темп, ритм. И нам, конечно, за единицу времени нужно передать гораздо большее количество информации. Очень много появляется коммуникативных ситуаций, где важна именно скорость, кто первый передал, получил информацию, а не, к сожалению, красота языка, которым она передана.

Это реалия XXI информационного века, и это реалия лингвистическая и филологическая. Поэтому, действительно, сжимание активного словаря происходит. Но, вместе с тем, мы понимаем, что остаются сферы жизни, где эти процессы недопустимы или где словарный состав языка нужно сохранить, приложив к этому все необходимые усилия.

Я думаю, что это наша общая задача. И то, что "Яндекс" этим озаботился, - это хороший сигнал, хороший симптом.

— Почему "Яндекс" провел исследования, руководствуясь именно словарем Даля, а не Ожегова, который и более употребим, и ближе к нам по времени?

— Я думаю, это было сделано, потому что мы совсем недавно отметили день рождения Даля, который теперь отмечается еще и как День словарей и энциклопедий. И поэтому это была, отчасти, медийная акция. Именно так к этому нужно и относиться.

Можно было взять еще и словарь более ранний, получили бы еще более печальные данные, несомненно. Но "Яндекс" - это медийный, хороший, большой, профессиональный коллектив. И они понимали, что это красивый информационный повод и, кроме того, что здесь результаты будут самые красивые. Действительно, если взять словарь Ожегова, то там будет уже не так много слов, которые сегодня не употребляются. 

Каждое исследование имеет право на свою методологию. "Яндекс" в основу методологии положил словарь Даля, поэтому он дал те данные, которые привязаны к словарю Даля. Кто-то еще, Google, к примеру, проведет другое исследование, по другим словарям. Посмотрим, сойдутся ли результаты и как будут различаться данные. Это нормально. Поклон им за то, что выбрали Даля, потому что это хорошо, патриотично и формирует некоторое уважение к нашим классикам, к тем, кто описывал русский язык, сохранял, передавал потомкам.

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Темы русский язык словарь Даля Владимир Даль Маргарита Русецкая
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