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Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор предупреждает: Ждем "гонконгский грипп"

Общество

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на пресс-конференции, посвященной новому эпидемическому сезону, что в этом году россиян ожидает вирус "гонконгского гриппа", известного еще с конца 1960-х годов.

Роспотребнадзор предупреждает: Ждем гонконгский грипп
Фото: REX

"Что нас очень тревожит, это то, что изменился штамм гриппа А(H3N2), в прошлом году это была Швейцария-2013, в этом году это вариант — Гонконг, описанный в 2014 году. Но с "гонконгским гриппом" мы, человечество, знакомы достаточно давно… В этом году он придет на территорию Северного полушария снова", — цитирует Попову РИА Новости.

Заболевание этим гриппом проходит "достаточно нелегко". Глава Роспотребнадзора напомнила о том, что в конце 1960-х этот вид гриппа унес жизни тысяч людей, поэтому россияне должны вакцинироваться.

Напомним, ежегодная кампания по борьбе с распространением болезней в сезон гриппа и простуды уже началась. Даже Московский метрополитен подключился к вакцинации. Прививки горожанам делают в передвижных пунктах у станций подземки. До 1 ноября можно привиться бесплатно.

По словам директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, эпидемическая вспышка гриппа в России начинается в октябре и заканчивается весной, последние случаи — в мае.

"Для того чтобы сформировался иммунитет, нужно, как правило, две недели, поэтому оптимальное время для вакцинации — сентябрь и начало октября. После этого делать прививку, в общем-то, и не стоит, потому что уже начинается эпидемическая вспышка", — рассказала Правде.Ру Лариса Попович.

Штамм вируса, от которого надо делать прививку определяется на основании прогноза, который делает Всемирная организация здравоохранения. В Российской Федерации всегда циркулирует обычный грипп, так называемый штамм H3N3, и иногда бывают различные модификации этого вируса. Он очень часто мутирует, но у него сохраняются некоторые общие характеристики, которые позволяют его квалифицировать по буквам H и N. 1-2-3 — эти компоненты могут меняться.

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