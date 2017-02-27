Европа считает победу над фашизмом "печально известной"?

Британский таблоид Daily Express опубликовал статью под претенциозным заголовком: "Рейхстаг в качестве цели для штурма — это намек на то, что Меркель становится мишенью для Кремля?".

Корреспондент издания Чарли Бэйлисс, комментируя сообщение о том, что в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке будет построена мини-копия Рейхстага, пишет: "Молодое поколение своих солдат Россия собирается обучать на немцах. Путин строит модель Рейхстага (так в оригинале, на самом деле о строительстве копии Рейхстага заявил Шойгу. — Ред.), которую впоследствии будут штурмовать юные бойцы, воссоздавая заново печально (так в оригинале. — Ред.) известную победу Красной армии над нацистами в Берлине".

Публикацию в британском таблоиде для читателей "Правды.Ру" прокомментировал историк, генеральный директор фонда "Историческая память" Александр Дюков:

— Я считаю, что смысла комментировать издания определенного толка абсолютно нет. Их можно и нужно лишь игнорировать, а комментировать, что пишут в бульварной прессе, пусть даже эта бульварная пресса издается на иностранном языке, как-то достаточно странно.

Победу над нацистами считают "печальным фактом" по всей Европе?

Вне всякого сомнения, мысли в таком направлении есть, и они неоднократно озвучивались гораздо более авторитетными людьми, чем автор статьи в какой-то газете.

Да, такая проблема есть. За прошедшие 25 лет очень многое мы успели потерять, поскольку не доносим своей позиции до западной аудитории. А раз так, то эту позицию заполняют и формируют наши оппоненты.

"Рейхстаг в качестве цели для штурма — это намек на то, что Меркель становится мишенью для Кремля?", — спрашивает издание в заголовке своей публикации. Ваше мнение?

В этом нет ничего рационального, разумеется. Да, в общем, и понятно, что сейчас российско-германские отношения переживают не лучший свой период, но это происходит потому, что Германия последовательно отказывается выполнять свои функции гаранта минских соглашений. Однако говорить о том, что Меркель является мишенью Кремля — это, как минимум, странно.

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