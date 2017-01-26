Премьер-министр Британии рассказала, какие подарки везет Трампу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй везет в подарок президенту США Дональду Трампу шотландский кубок, а его супруге Меланье — яблочный сок, сливовое варенье и печенье с клюквой, сообщила представитель канцелярии премьера.

Фото: AP

Традиционный гравированный кубок с двумя ручками должен, с одной стороны, порадовать Трампа, чья мать родом из Шотландии. Президент не раз давал понять, что гордится своими шотландскими корнями. С другой стороны, кубок, в принципе, предназначен для распития крепких напитков, а Трамп не употребляет алкоголь, передает Sky News.

Отмечается, что первая леди Меланья Трамп получит от Терезы Мэй корзину с продуктами, в которую будут входить яблочный сок, варенье из терносливы и джем из Чекерс, где находится официальная резиденция британских премьеров. Также в корзине будут пироги и печенье с клюквой и белым шоколадом.

Встреча Мэй с Трампом пройдет в Белом доме в пятницу.

К слову, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, который встретится с новым американским президентом.

Как передает Associated Press, Мэй надеется убедить главу Соединенных Штатов, что их страны должны обеспечить "совместное лидерство" на мировой арене. По некоторым данным, Мэй планирует заявить, что трансатлантическое партнерство "создает новый мир" и формирует основы мирового порядка. При этом она хочет обсудить с Трампом вопросы двусторонних отношений и подход новоиспеченного президента США к России и НАТО.

Среди прочего, оба лидера обсудят возможность заключения торгового договора между США и Британией.

Как ранее сообщали СМИ, профессор школы бизнеса Хенли Тед Маллок, которого, по данным информированных источников, президент США Дональд Трамп хочет назначить послом в Европейском союзе, заявил в интервью BBC, что ожидает развала еврозоны в течение ближайших полутора лет. Он также сказал, что Великобритания могла бы заключить с США "удовлетворительный для обеих сторон" торговый договор в течение трех месяцев.

По словам Маллока, любая попытка Брюсселя заблокировать переговоры между Лондоном и Вашингтоном будет абсурдной — "как если бы муж пытался запретить свой жене завести любовника".

Правда, многие эксперты в области внешней торговли утверждают, что "соглашение за 90 дней" далеко от реальности, поскольку Лондону и Вашингтону потребуется обговорить детали по многим спорным вопросам, включая импорт продуктов питания, а также финансовые услуги и фармацевтику.

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