Дети ждут подарков: Началось мировое турне Санта Клауса

В субботний полдень свое 61-е путешествие по миру начал новогодний волшебник Санта Клаус. Ему надо успеть поздравить всех со светлым праздником Рождества и вручить подарки каждому ребенку планеты.

Фото: AP

Об этом сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсев субботу около 12.30 мск на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина - 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч леденцов. Перед транспортным средством стоит непростая задача - пронести над всем миром немалый груз, поскольку вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.

По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Отправлению предшествовала тщательная подготовка: Санта накормил оленей, дал последние распоряжения эльфам и лично проследил за упаковкой подарков.

За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Кроме того, рождественское путешествие может отслеживать в режиме реального времени любой желающий на сайте www.noradsanta.org.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.

Каждый год 24 декабря в 14.00 мск дети начинают звонить по заранее известному номеру или отправлять письма на e-mail, чтобы передать Санта-Клаусу свои пожелания. Для того чтобы все дети получили оперативные ответы на письма и звонки, более тысячи волонтеров работают в командном центре NORAD в течение 23 часов накануне католического Рождества.

Как сообщала Правда.Ру, в прошлом году Россия стала первой остановкой Санта-Клауса в его рождественском турне. Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном полюсе в четверг в 12:30 по московскому времени на санях, запряженных девятью оленями. Первым пунктом назначения стал населенный пункт эскимосов Новое Чаплино на Чукотке, куда Санта прибыл около двух часов дня.

В 2015 году он пролетел над Москвой, Санкт-Петербургом, Республикой Коми.