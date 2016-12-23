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Источник Правда.Ру

Социологи: Россияне мечтают собрать СССР-2

Общество

Более половины россиян не верят в восстановление СССР, но поддерживают идею объединения бывших советских республик в новый союз, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в ноябре Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Источник фото: архив Правды.Ру

По его данным, доля россиян, сожалеющих о распаде СССР, за последние десять лет практически не изменилась: сейчас таких 63%, в 2006 году было 65%, сообщает РИА Новости.

Если возвращение к старой форме объединения республик, как в 2006 году (69%), так и в настоящее время (68%), считается скорее невозможным, то идея объединения стран постсоветского пространства в новый союз находит сейчас поддержку у половины россиян (52%).

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, в начале декабря был проведен еще один опрос на тему СССР. Тогда большинство россиян назвали распад союза трагедией. Более половины россиян (56%) сожалеют о распаде СССР. Социологи отмечают, что в 2015 году так отвечали 54% граждан.

Как показывают результаты исследования, более половины недовольных распадом СССР говорят, что прежде всего жалеют о разрушении экономической системы. При этом число жалеющих, что "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе", в ноябре в 2016 года сократилось с 56% до 43%.

При этом на Западе уверены: стремление к стабильности и былому величию заставляет россиян сожалеть о распаде СССР. Об этом написал австрийский журналист Андре Баллин. Поэтому, считает он, граждане России и "хотят вернуть былые времена".

У распада СССР были и другие последствия для населения: разделение семей, потеря родины. Преемник Бориса Ельцина Владимир Путин назвал крушение Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой XX века", пишет издание. Его мнение разделяет большинство россиян.

Однако Кремль в первую очередь сожалеет об утрате власти, а для граждан РФ на первый план выходят "болезненные воспоминания", утверждает австрийский журналист.

Между тем недавно экс-президент Советского союза Михаил Горбачев заявил, что страны бывшего СССР могут образовать новый "добровольный" союз в старых границах. При этом он отметил, что восстановление советского союза быть не может, просто союза — да.

"В прежних границах и с тем же составом, добровольно… Я считаю, что новый союз может быть", — заявил политик. Кроме того, экс-президент рассказал о том, что не снимает "с себя долю ответственности" за распад СССР. "Но моя совесть чиста. Я отстаивал Союз до конца", — заявил он в интервью ТАСС, добавив, что "реформировать" и "обновить" СССР "было возможно и необходимо".

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