Семьи жертв массового убийства в ночном клубе Pulse в Орландо подают в суд на социальные сети Twitter, Facebook и Google за предоставление "материальной поддержки" террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщил телеканал Fox News.
По данным телеканала, в заявлении указывается, что данные соцсети "обеспечивали террористическую организацию "Исламское государство" аккаунтами, которые они использовали для распространения экстремистской пропаганды, а также для сбора средств и привлечения новых членов".
Смогут ли родные жертв теракта выиграть дело, Правда.Ру спросила у юриста-международника Валерия Ванина.
— Какой должна быть доказательная база, чтобы выиграть суд?
— Что касается иска к социальным сетям, то правовой основы здесь как таковой нет по той причине, что социальные сети никогда не предоставят доказательств того, что они давали сознательно каким-либо террористам ИГИЛ или какой-то другой террористической организации свои возможности для осуществления деятельности. И поэтому этот иск не имеет перспективы быть впрямую выигранным.
Но часто бывает, что социальные сети, то есть вообще крупные ответчики, будь то социальная сеть, "Макдоналдс" или кто-то еще, на определенном этапе разбирательств, в том числе судебных разбирательств, делают то, что для их имиджа было бы полезно. Например, удовлетворяют претензии в какой-то части. И в результате достигается некое мировое соглашение, чтобы в принципе претензия была снята.
— Как действовать с юридической точки зрения, чтобы привлечь к ответственности виновных в гибели людей?
— С юридической точки зрения таким образом можно подать иск и к асфальтоукладчикам в штате Орландо, потому что террористы прошлись по этому асфальту. Асфальт же был выложен, и террористы этим асфальтом воспользовались. Можно предъявить иск и асфальтоукладчикам, и городским властям, ведь террористы воспользовались городской инфраструктурой Орландо. По уровню обоснованности примерно примерно будет такой же эффект.
— Что бы вы посоветовали семьям?
— Сейчас поступают именно таким образом, то есть обращаются с исками куда только можно и куда нельзя. Но я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что это находка американских адвокатов, которые получают за свою работу почасовую оплату, и, в общем, немаленькую. Их работа вполне может стоить по коллективным искам полчаса — 350 долларов. Когда люди скидываются, в целом получается не очень накладно.
Итак, это такая находка адвокатов - предъявлять иски куда только возможно. Может быть, кто-то где-то сочтет аморальным судиться с жертвами и пойдет на какие-то компромиссы. Это вполне возможно, многомиллиардная социальная сеть может им не то что проиграть в суде, но попытаться достигнуть с ними некоего мирового соглашения. Чисто для пиара, чтобы показать, что она поддерживает семьи жертв, тех, кто потерял родных.
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