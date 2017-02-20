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Источник Правда.Ру

"Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь": 10 ярких цитат из выступлений Виталия Чуркина

Общество

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

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Виталий Чуркин

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина", — отметил Песков.

Виталий Чуркин скончался сегодня в возрасте 64 лет в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. Официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что дипломат умер на рабочем посту.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт считает скончавшегося постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина "гигантом дипломатии". "Совершенно опустошен, услышав, что мой друг и коллега Виталий Чуркин умер. Дипломатический гигант и (человек) с прекрасным характером. Покойся с миром!", — написал Райкрофт в Twitter.

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр назвала умершего российского постпреда Виталия Чуркина маэстро в сфере дипломатии. "Я опустошена новостью о смерти российского посла при ООН Виталия Чуркина. Маэстро в сфере дипломатии и очень неравнодушный человек, который сделал все возможное для преодоления разногласий между США и РФ", — написала Пауэр в Twitter.

Представляем вниманию читателей "Правды.Ру" подборку ярких цитат из выступлений Виталия Чуркина в разные годы

Произошедшее — это что-то из серии виртуальной реальности в стиле "Матрицы", которую нельзя признать законной реальностью. (о признании Косово независимым государством, март 2008 года)

Если бы в нашем зале… появился бы инопланетянин, (то) после того, как он послушал бы нашу дискуссию, его сердце переполнилось бы гордостью за членов Совета Безопасности. Какие принципиальные люди! (Август 2008 года)

Если вы еще раз заговорите со мной в таком тоне, такой вещи, как Катар, после сегодняшнего дня больше не будет. (Обсуждение ситуации в Сирии, февраль 2012 года)

На этот раз это было даже не выступление, а набор бредовых измышлений, носивших не просто антироссийский, а русофобский и антиправославный характер. К счастью для грузинского народа близок закат политической карьеры этого человека, чье психическое состояние требует профессиональной оценки. (О Михаиле Саакашвили, сентябрь 2013 года)

Нельзя делать вид, будто на Украине нет политически мотивированных убийств, массовых расправ и пыток. Нельзя делать вид, будто там нет похищений людей, нападений на журналистов и правозащитников, заключений в тюрьму по политическим мотивам. (Март 2014 года)

Многие из тех, кто сейчас находится у власти в Киеве, имеют такую репутацию, что год назад вы не подали бы им руки. (Апрель 2014 года)

То, что произошло в Совете Безопасности, мне напомнило "Королевство кривых зеркал", поскольку некоторых членов Совета не интересовало, что на востоке Украины гибнут мирные люди, не интересовало то, что там гуманитарная катастрофа, а волновал тот факт, что Россия оказывает гуманитарную помощь тем людям, которые находятся под обстрелом. (Август 2014 года)

Представитель Соединенного Королевства патетически восклицал: "Прекратите (авиаудары) сейчас". Действительно, прекратите сейчас поддерживать разный сброд по всему миру — экстремистов, террористов и разных прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране. Вообще прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое. И тогда ситуация оздоровится в очень многих областях и районах света. (О ситуации в Сирии, октябрь 2016 года)

От руководителей секретариата ООН, когда они приглашаются на заседания Совета Безопасности, ждёшь объективного анализа происходящего. У вас это явно не получилось. Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь, если бы мы хотели слушать стихи, мы пошли бы в театр… (О ситуации в Сирии, октябрь 2016 года)

Мне особенно странным показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она Мать Тереза. (Декабрь 2016 года)

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