Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

По сообщению "1+1", эксперты называют признание Россией документов ДНР и ЛНР узакониванием оккупации и плевком на международное право. МИД Украины в свою очередь расценил данный шаг как обострение конфликта.

Источник фото: AP

Шумиху произвел и тот факт, что РФ признает не только паспорта в самопровозглашенных республиках, но и дипломы об образовании, свидетельства о рождении, смерти, браке и номерные автомобильные знаки.

А сегодня появилась информация о том, что Белоруссия не признает паспорта ДНР и ЛНР. Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил местным СМИ, что "мы соблюдаем действующее законодательство". По его словам, нарушители погранрежима будут привлекаться к ответственности — в частности, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через республику.

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