Новая игра про Супер Марио обгоняет Pokemon GO

Super Mario Run может стать самым успешным стартом в истории App Store. Уже за первый день её скачали 2,85 миллиона раз.

источник Pravda.Ru

Для сравнения, побившую множество рекордов Pokemon GO в первый день установили всего 900 тысяч раз, а уже на третий день цифра выросла до 5,6 миллиона.

Сейчас Pokemon GO удерживает рекорд по количеству загрузок в App Store за первый день — точные цифры Apple скрывает.

Мобильная игра Super Mario Run за первые сутки после релиза собрала более $5 млн. В 80 странах мира она вышла в топ скачиваний.

Установка игры бесплатная, но, чтобы открыть все уровни, необходимо заплатить $9,99.

Платформер Super Mario Run в данный момент доступен владельцам iPhone, iPad и iPod touch под управлением iOS 8.0 и выше. О дате выхода версии для Android пока не сообщается, передает Лайф.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, практически моментально игра про водопроводчика Марио заняла первые места во всемирных топах: например, в американском App Store платформер признали самым кассовым и самым популярным бесплатным приложением магазина, пишет Phone Arena. В России же игра заняла второе место среди самых популярных бесплатных программ. Из-за этого на несколько часов была парализована работа App Store.

Super Mario Run только-только вышла на iOS-девайсах, а аналитики уже предсказывают игре невиданный успех. В независимости от того, насколько игра получилась выдающейся, у неё однозначно есть один недостаток — полная версия Super Mario Run обойдётся вам в 749 рублей, что для мобильной игры — просто запредельная цена.

Несмотря на то, что Nintendo назначили на Super Mario Run очень высокую для мобильного приложения цену, аналитики из SuperData считают, что за первый месяц игру скачают 30 млн раз, что принесёт Nintendo около $60 млн.

Но не все аналитики прочат ей успех игры про покемонов. Недавно ученые рассказали: Pokemon Go помогает игрокам ненадолго улучшить физическую форму, избавив от нескольких лишних килограммов за счет того, что игроки каждый день проходили примерно на километр больше обычного.

В рамках исследования специалисты сравнили число пройденных шагов среди любителей покемонов и людей из контрольной группы, которые вели обычный образ жизни. Оказалось, что "покемонщики" в среднем проходили на тысячу шагов больше. Если перевести это в метры, то можно говорить, что каждый день любители Pokemon Go проходили дополнительно 800-1000 метров.

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