Вышибалы психуют: Должники перестали платить "черным коллекторам"

Новой причиной отказа некоторых должников возвращать долги банкам стало отсутствие коллекторских фирм в государственном реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В реестре ФССП числиться менее 0,1% работающих в России коллекторских агентств, остальные с начала года не имеют права взыскивать долги. Так заемщики получили совершенно законный способ как минимум отсрочить платежи по кредитам.

Федеральная служба судебных приставов стала надзорным органом для коллекторов лишь в конце прошлого года и пока включила в свой реестр лишь 26 профессиональных взыскателей долгов. В то же время, по данным самой ФССП, на рынке сейчас работает порядка 553 тыс. коллекторских бюро.

С января этого года организации, не внесенные в реестр, не имеют права заниматься коллекторской деятельностью. Вместо взыскания долгов они могут быть сами оштрафованы за ведение незаконной деятельности на сумму до 2 млн рублей. Несмотря на то что изменения произошли совсем недавно, некоторые находчивые заемщики уже взяли их на вооружение.

Как утверждают эксперты, такой вариант отвертеться от уплаты долгов, вполне законен и при общении с представителями коллекторских агентств рекомендуется проверять, внесены ли они в госреестр, опубликованный на сайте ФССП России.

Однако в самое ближайшее время эта лазейка закроется: ФССП активно включает новые бюро в свой реестр.

В ФССП предпочли не делать прогнозов по поводу того, когда и сколько коллекторских агентств будет включено в реестр, отметив, что заявки претендентов рассматриваются в течение 20 дней. При этом кредитным организациям придется перезаключать договор с коллекторами, которые включены в реестр, а это чревато потерей времени.

Надо отметить, что и далеко не все коллекторские агентства спешат подавать заявки на внесение в реест, ведь это означает, что им придется работать в соответствии с требованиями закона, а новые правила запрещают коллекторам применять физическую силу, угрозы, а также наносить вред имуществу и здоровью должника. Взыскатели не могут звонить должникам чаще двух раз в неделю и по ночам, а также пытаться встретиться лично чаще одного раза в неделю.

Как ранее сообщала Правда.Ру, россияне бьют рекорды по жалобам на взыскателей долгов. Чаще всего - в половине случаев - люди жалуются на то, что им звонят по ошибке. Взыскатели беспокоят людей, у которых вообще нет кредитов, и которые не являются поручителями ни по каким займам. В прошлом году таких обращений было больше - порядка 42 процентов.

Однако частота обращение по поводу того, как ведут себя коллекторы, резко снизилась. Это так называемые "hard-жалобы", например, на грубое обращение, на угрозы жизни и порчу имущества. Их доля составила 12 процентов. Еще 6 процентов людей обратились по поводу психологического дискомфорта при общении с коллекторами.

Кстати, чаще всего на коллекторов жалуются в Москве, реже всего - в республиках Северного Кавказа и на Дальнем Востоке. В кавказских регионах традиционные методы взыскания зачастую не действуют, и многие коллекторские агентства отказываются там работать.