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Источник Правда.Ру

Семейная пара из Москвы получала пособие на несуществующего ребенка

Общество

Грузчик туалетной бумаги и домохозяйка оформили рождение несуществующего ребёнка и теперь стали фигурантами уголовного дела. До этого у них уже было трое детей. Полгода назад пара обратилась в органы соцзащиты и рассказала, что в семье появился четвертый ребенок, а роды проходили на дому. Супруги даже привели с собой свидетелей — друзей и соседей, которые подтвердили что 7 июля на свет родилась девочка Алина. Получив необходимые подтверждения, власти выдали семье свидетельство о рождении и оформили получение пособия.

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Обман раскрыла одна из соседок. Она позвонила в органы и рассказала об афере.

В итоге за 5 месяцев москвичам удалось получить на выдуманного ребенка 200 тысяч рублей.

В ходе оперативных действий были задержаны три человека, причастные к мошенничеству, — это родители и соседка. Задержанные в содеянном сознались, в их отношении возбуждено уголовное дело, сообщает Лайф.

Похожая история была несколько лет назад на Ставрополье. Две женщины провернули целую преступную схему с вымышленными детьми. У каждой было по нескольку таких "детей".

Действовали предприимчивые псевдо-мамы так: обманным путем они раздобыли свидетельства о рождении "фиктивных" детей и стали получать ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком, а также получили сертификаты на материнский капитал. По сертификату "мамам" полагалось более 365 тысяч рублей каждой. Кроме того, им были перечислены пособия: около 72 тысяч рублей одной и 67 тысяч — другой.

Женщины получили реальные тюремные сроки — по 2 года каждой. Кроме того, полученные незаконным путем 870 тысяч с них взыскали.

А семья в Британии решила не мелочиться и выдумала сразу 10 детей. Своих родных детей при этом у пары было трое. Королевский суд вынес приговор супругам, которые в течение нескольких лет обворовывала государство, получая пособия на десятерых детей. "Детская фабрика" оказалась более чем доходным предприятием: выплат на всех несуществующих малышей супругам хватило на то, чтобы купить не один, не два, а сразу четыре дома!

По всем налоговым ведомостям супруги проходили, как родители-одиночки, у каждого из которых было по 13 детей. При всей британской щепетильности власти по какой-то причине приняли это на веру и начали начислять пособия.

Кроме того, в начале этого года в Волгограде осудили женщину за получение денег на операцию вымышленному ребенку. Добычей мошенницы стали 50 тысяч рублей, которые они насобирала по знакомым.

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