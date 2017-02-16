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Источник Правда.Ру

Россию накормят котлетами "по-крымски" с руссиано

Общество

Рецептом "котлет по-крымски" поделились в российском МИД после того, как журналист New York Times Иван Нечепуренко разместил в своем микроблоге в Twitter фотографию из столовой российского внешнеполитического ведомства, где одно из блюд, напоминающее известные на постсоветском пространстве котлеты "по-киевски", названы котлетами"по-крымски".

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Фото: twitter.com

Под этой записью оставил комментарий официальный аккаунт Министерства иностранных дел России.

"Уважаемый Иван, рады расширению горизонта ваших гастрономических познаний", - обратился представитель российского внешнеполитического ведомства, разместив подробное описание блюда.

Эта идея очень понравилась подписчикам в социальных сетях. Одни высказали пожелание, чтобы рецепт подхватили российские рестораторы, другие посмеялись, что  теперь-то журналист Нечепуренко получил известность благодаря котлетам, а кто-то назвал ответ МИД "обалденным троллингом". 

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Фото: twitter.com

Как рассказывала "Правда.Ру", в одном из баров Екатеринбурга сделали патриотичное меню. В заведении под названием "Огонек" теперь можно купить руссиано вместо американо и "Жору Денисова" вместо Jack Daniel's. Виски American Honey переименовали в "Сладкую Россию", коктейль New York Sour в "Кислую Пермь", Manhattan стал "Марьиной Рощей", а коктейль B-52 прекратился в Cу-34. Так владельца заведения отреагировали на на совет премьер-министра Дмитрия Медведева. 

Свое новое меню бар даже назвал в честь должности главы кабмина - "премьер". Кстати, как сообщается в группе заведения в соцсетях, в честь изменения всех неполиткорректных изменений названий в меню на наши - русские и патриотичные, посетителям сделают скидку на все эти позиции.

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