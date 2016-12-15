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Источник Правда.Ру

В Общественной палате поддержали отмену интернет-голосования при формировании ОП

Общество

Общественная палата РФ поддерживает законопроект об отмене интернет-голосования при формировании части ОП, состоящей из представителей общественных объединений, так как принимала непосредственное участие в подготовке предложений по изменению формата формирования. Об этом сообщил секретарь ОП РФ Александр Бречалов.

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"У нас было много претензий по отношению к этому формату (избрания через интернет-голосование). В итоге мы вносили свои предложения по поводу изменения этого формата, чтобы третью часть — 43 члена Общественной палаты — формировали представители президентской квоты (40 членов) совместно с 85 членами Палаты, избранными из регионов", — сказал Бречалов.

Он отметил, что в Общественной палате уже обсудили законопроект, сообщает ТАСС.

Из региональных палат поступали жалобы на непрозрачность интернет-голосования, в том числе из-за трудности верификации голосов, сказала председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева.

"Конечно, при обсуждении инициативы звучали мнения, что за интернетом, соцсетями будущее, и не исключено, что мы к этому вернемся, но не нужно сейчас пытаться туда всех загонять", — сказала она.

Член ОП РФ Наталья Вавилова рассказала о мнениях, которые звучали при обсуждении темы интернет-голосования на площадке Общественной палаты Республики Карелия. Большинство участников дискуссии говорили, что должно быть открытое голосование.

"Это очень важно. Важно, что на открытом голосовании двумя третями членов Общественной палаты избирается оставшаяся треть, чтобы было понятно, кого люди берут в свою команду, что за человек приходит. Признание активиста, общественника должно быть общественным. Интернет-голосование может быть хорошей формой для каких-то других вещей. Но когда мы решаем вопрос о развитии гражданского общества, нам нужны лучшие представители гражданского общества", — подчеркнула Вавилова.

"Сегодня у нас еще нет хорошо развитой культуры работы с мультимедиа-программами, мы еще не все умеем делать, не все правильно к этому относятся. Просто понажимать кнопки — это не голосование. Должна быть еще эстетика и культура этого голосования. Мы же не выбираем депутатов интернет-голосованием! Мы хотим их видеть, хотим их слышать и будем за них голосовать, опуская бюллетень в урну. С Общественной палатой — то же самое. Это общественный институт, ее члены выражают мнение общества, мнение своего региона", — пояснила Наталья Вавилова.

Как ранее сообщала Pravda. Ru, в Госдуму 15 декабря внесен законопроект, который отменяет интернет-голосование при формировании части Общественной палаты РФ, состоящей из представителей общероссийских общественных организаций.

"В действующей системе интернет-голосования из-за отсутствия равного гарантированного доступа к сети Интернет граждане РФ не имеют возможности определить 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных НКО и иметь своих представителей в составе палаты", — считают разработчики.

"Прошедшее формирование третьей части Общественной палаты показало отсутствие нормативно- правового регулирования сферы дистанционного электронного голосования, недостаточную надежность и защищенность применяемых технических систем при проведении процедуры интернет-голосования, а также определенные риски искажения передающейся информации", — пишут в пояснительной записке к законопроекту, который внесли на рассмотрение коллег глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов (КПРФ) и его первый заместитель Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").

Темы Общественная палата интернет-голосование
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