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Источник Правда.Ру

В Москве открылась уникальная выставка о современной истории России

Общество

В Музее современной истории России 12 декабря открылась выставка "Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития".

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В пресс-службе музея отметили, что"это первый опыт музейной презентации новейшего периода российской истории, от перестройки до наших дней". В этому году выставка будет полностью мультимедийной.

Проект размещен в шести залах музея. В качестве художественного решения экспозиции был выбран образ Пути — непростого и многосюжетного, который прошла страна в последние 30 лет.

"Главная особенность проекта — сочетание подлинных музейных предметов и современных мультимедийных технологий. Фактически это мультимедийная хрестоматия по новейшей истории России, в основе которой, с одной стороны, — свидетельства очевидцев, документальная хроника, уникальные документы и экспонаты, а с другой — новейшие технологии, с помощью которых подается информация", — цитирует пресс-служба генерального директора музея Ирину Великанову.

В числе экспонатов выставки — реликвии с церемоний инаугурации президента СССР Михаил Горбачева и первого президента Российской Федерации Борис Ельцина, личные вещи председателей правительства Виктора Черномырдина и Евгения Примакова, свидетельства трагических событий 1990-х годов — флаг СССР, снятый с телецентра "Останкино", простынь с надписью кровью "Не стреляйте в нас!", которую вывесили в окне заложники в Буденновске.

В залах, посвященных современному периоду, эксклюзивным экспонатом стала ручка, которой президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым.

Центральным мультимедийным объектом экспозиции стала уникальная карта РФ "Россия — Родина моя", которая включает в себя 15 информационных слоев и 1500 объектов. Карта позволяет получить наглядную информацию об административно-территориальном делении страны, народах и религиях России, объектах культурного наследия и природных богатствах РФ.

Специально для проекта были подготовлены мультимедийные программы более 10 тысяч уникальных документов, фотографий, аудио- и видеоматериалов, которые отражают самые разные аспекты общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни последних тридцати лет.

В Музее современной истории подчеркивают, что многоуровневые интерактивные программы помогают "оживить" историю, которая создается буквально на наших глазах.

Кроме того, посетителям выставки после ознакомления с материалами предоставлена возможность с помощью тестов и интерактивных заданий проверить свои знания по истории России.

Ну, а завершает экспозицию панорамный видеофильм "Символы России", лейтмотивом которого стала тема единства и традиций российского народа.

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