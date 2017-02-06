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Источник Правда.Ру

Белоруссия вывела на учения газетную бронетехнику

Общество

В Белоруссии на учениях танки замаскировали… газетами. Листы издания напоминают характерные цвета зимнего камуфляжа. Снимки с учений опубликовало издание Минобороны республики "Во славу родины".

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фото: vsr.mil.by

В публикации отмечается, что свежая пресса на полигон поступает регулярно. На снимке видно, что техника "упакована" в чёрно-белые листы газет, отдалённо напоминающие цвета зимней маскировки. С чем связано такое оформление бронетехники, в публикации не уточняется.

Стоит отметить, что это далеко не самый серьезный курьез на военных учениях. Очередной трагический, хотя и курьезный случай произошел на учениях войск НАТО "Железный меч" в Литве в декабре прошлого года. Тренируясь обороняться от "нападения России", литовская моторизированная пехота накрыла залпом минометов немецких наблюдателей-корректировщиков. В результате мощного удара европейские "партнеры" маленькой прибалтийской страны получили тяжелые и легкие контузии — об этом министерство обороны Литвы призналось порталу Baltnews.

"Инцидент произошел на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса близ Пабраде. Пострадавших передали военным медикам, а затем доставили в больницу Вильнюса. Расследованием ЧП занимается литовская военная полиция",- сообщает местная пресса.

Ранее морская пехота НАТО опозорилась, не сумев как следует высадиться на берегу Португалии — вначале корабли сносило, потом солдаты еле плыли, а дальше броневики начали тонуть в песке. "Суровые бойцы" тогда начали кричать организаторам учений "помогите!".

А до этого войскам НАТО "дали бой" рижские таксисты. Тогда пьяные солдаты, возвращавшихся с ночной гулянки, отказались платить водителю — в результате "супермены" потерпели поражение. "Хваленые натовцы без своего высокоточного оружия не смогли победить даже таксистов!",- смеялись в соцсетях.

В январе этого года курьез произошел не на учениях, а во время реальной операции. The Wall Street Journal призналась, что перебрасывая в Европу бронетехнику для "сдерживания российской угрозы", армия США уже столкнулась с проблемами. Причем "столкнулась" в прямом смысле слова.

Например, по дороге из немецкого порта Бремерхафен в Польшу несколько бронемашин банально врезались в мосты — те, оказывается, построены ниже, чем считали военные. Еще пять единиц бронетехники… "застряли в Германии, поскольку безопасного способа доставить их в Польшу американские военные пока не нашли", передает Политонлайн.

Мало этого, главком сил армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сообщил, что в распоряжение "батальонов защиты от России" пришли танки с полностью разряженными аккумуляторами.

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