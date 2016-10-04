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Источник Правда.Ру

Чиновники переживают: В стране 15 миллионов тунеядцев!

Общество

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что госорганам предстоит проверить, кто из порядка 15 миллионов официально неработающих россиян трудоспособного возраста получает доход и может сам оплатить за себя социальные взносы. 

Чиновники переживают: В стране 15 миллионов тунеядцев!
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Количество людей, которые не оформили свои отношения с негосударственными страховыми фондами, точно до сих пор не определено, но приблизительная оценка есть, этот где-то 15 миллионов человек",  - цитирует сенатора ТАСС.

Валерий Рязанский также сообщил, что объем средств, которые государство планирует компенсировать за счет взносов от официально неработающих трудоспособных граждан, составляет 42-45 миллиардов рублей в год, поскольку примерно в эту сумму оцениваются расходы региональных бюджетов на медицинское обслуживание неработающих граждан. 

"Эта сумма не приводит к катастрофическим последствиям с точки зрения экономики, вопрос в другом - в социальной справедливости, потому что люди получают весь набор социальных услуг и при этом не вкладывают самостоятельно в это дело ничего", - сказал Рязанский.

По поводу "налога" для неработающих сенатор сказал, что это "будет законопроект с отложенным сроком вступления в действие, такой временной лаг на два-три года".

В течение этого времени, пояснил он, трудоспособные неработающие граждане должны будут либо встать на налоговый учет как индивидуальные предприниматели, либо купить патент, оформиться на работу или официально зарегистрироваться в качестве безработных. 

Напомним, согласно законопроекту, разработанному Министерством труда и социальной защиты, неработающие россияне будут обязаны оплачивать посещение поликлиник и больниц. Об этом ранее рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

Pravda.Ru обратилась за комментарием такого нововведения к первому заместителю председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгию Федорову.

"С моей точки зрения, это абсолютно несправедливая мера, драконовская, - заявил эксперт, - по причине того, что у нас огромное количество безработных, либо временно работающих людей, которые просто не могут устроиться на работу, так или иначе в ряде регионов".

Георгий Федоров объяснил, что в больших городах устроиться на работу сложно, но все же проще, чем в маленьких городах и поселках, где вообще работы нет никакой. Очевидно, что без предоставления рабочих мест, без роста промышленности и приемлемых условий труда эта мера не оправдана, она ухудшает социальное положение граждан, и повышает социальную напряженность в регионе.

Собеседник добавил, что вместо этого государство должно заботиться о поднятии производства и сельского хозяйства, чтобы любой нормальный человек, который хочет работу и стабильности, мог бы это получить. "Нужно решать вопросы с занятостью населения совершенно иными способами, а не такими, которые предлагают наши власти", - подытожил Федоров.

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В России будут наказывать тунеядцев?
Темы налог безработица законопроект Георгий Федоров
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