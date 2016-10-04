Чиновники переживают: В стране 15 миллионов тунеядцев!

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что госорганам предстоит проверить, кто из порядка 15 миллионов официально неработающих россиян трудоспособного возраста получает доход и может сам оплатить за себя социальные взносы.

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"Количество людей, которые не оформили свои отношения с негосударственными страховыми фондами, точно до сих пор не определено, но приблизительная оценка есть, этот где-то 15 миллионов человек", - цитирует сенатора ТАСС.

Валерий Рязанский также сообщил, что объем средств, которые государство планирует компенсировать за счет взносов от официально неработающих трудоспособных граждан, составляет 42-45 миллиардов рублей в год, поскольку примерно в эту сумму оцениваются расходы региональных бюджетов на медицинское обслуживание неработающих граждан.

"Эта сумма не приводит к катастрофическим последствиям с точки зрения экономики, вопрос в другом - в социальной справедливости, потому что люди получают весь набор социальных услуг и при этом не вкладывают самостоятельно в это дело ничего", - сказал Рязанский.

По поводу "налога" для неработающих сенатор сказал, что это "будет законопроект с отложенным сроком вступления в действие, такой временной лаг на два-три года".

В течение этого времени, пояснил он, трудоспособные неработающие граждане должны будут либо встать на налоговый учет как индивидуальные предприниматели, либо купить патент, оформиться на работу или официально зарегистрироваться в качестве безработных.

Напомним, согласно законопроекту, разработанному Министерством труда и социальной защиты, неработающие россияне будут обязаны оплачивать посещение поликлиник и больниц. Об этом ранее рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

Pravda.Ru обратилась за комментарием такого нововведения к первому заместителю председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгию Федорову.

"С моей точки зрения, это абсолютно несправедливая мера, драконовская, - заявил эксперт, - по причине того, что у нас огромное количество безработных, либо временно работающих людей, которые просто не могут устроиться на работу, так или иначе в ряде регионов".

Георгий Федоров объяснил, что в больших городах устроиться на работу сложно, но все же проще, чем в маленьких городах и поселках, где вообще работы нет никакой. Очевидно, что без предоставления рабочих мест, без роста промышленности и приемлемых условий труда эта мера не оправдана, она ухудшает социальное положение граждан, и повышает социальную напряженность в регионе.

Собеседник добавил, что вместо этого государство должно заботиться о поднятии производства и сельского хозяйства, чтобы любой нормальный человек, который хочет работу и стабильности, мог бы это получить. "Нужно решать вопросы с занятостью населения совершенно иными способами, а не такими, которые предлагают наши власти", - подытожил Федоров.

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