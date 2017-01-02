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Источник Правда.Ру

Жители Рима возмущены: В здании, принадлежащем Ватикану, открыли McDonalds

Общество

В Риме в здании, находящемся в собственности Ватикана, открылся McDonalds, передает CNBC. Ресторан появился в нескольких метрах от площади Святого Петра. Заведение занимает нижний этаж дома, в котором проживает несколько кардиналов Католической церкви, в том числе префект Конгрегации Доктрины Веры Герхард Людвиг Мюллер.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Компания арендовала помещение у Ватикана. Плата составит больше 30 тысяч долларов в месяц.

Как сообщает РИА "Новости", ресторан заработал 30 декабря без каких-либо приуроченных к открытию мероприятий, поскольку римляне и отдельные представители католического духовенства были недовольны таким соседством.

Профессор Папской академии кардинал Элио Сгреччино счел решение церкви "извращением". По его словам, никакая цена, сколь высокой она бы ни была, не может оправдать "постыдную" продажу "вредной пищи" в таком месте. Римляне уже успели окрестить заведение "МакВатиканом".

Как ранее сообщала Правда.Ру, в этом году компания вошла в десятку самых дорогих брендов наряду с Toyota и Disney. Правда, этой осенью стало известно, что неуплата налогов обернулась для McDonald's штрафом в 500 млн долларов.

Сообщается, что в Люксембурге с 2009 года McDonald's платила налоги в размере 1,49% от прибыли в $1,8 млрд. Так как налоговая ставка в Люксембурге равна 29,2%, аналитики предполагают, что McDonald's грозит штраф 500 тысяч долларов.

"С 2011 по 2015 год компания выплатила в ЕС более $2,5 млрд налогов от корпоративных доходов при средней налоговой ставке, приближающейся к 27%", — заявили в ответ в McDonald's.

Убытки известная сеть общепита несет и из-за исков посетителей. Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что Москвич Алексей Карелов намерен получить с компании "Макдоналдс" пять миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. На его дочку вылили горячий кофе.

Позже другой москвич подал иск в суд на сеть ресторанов Macdonald's после того, как отравился. Он требует взыскать с компании почти миллион рублей. Мужчина утверждает, что 24 июня он съел в ресторане на Рязанском проспекте салат "Цезарь", а в кафе на Таганской улице "Биг Тейсти" и "Биг Мак". Вечером того же дня ему стало плохо, "наблюдались явные симптомы отравления".

Сам ресторан быстрого питания отказался урегулировать спор в досудебном порядке, в связи с чем мужчина обратился с исковым заявлением.

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