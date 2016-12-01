Почему соцсети так сильно влияют на наших детей?

Хабаровские школьницы 12-ти и 13-ти лет посмотрели в интернете нашумевшие фотографии и видеоролики издевательств над животными, совершенные двумя 17-летними жительницами города и решили повторить увиденное, но только без реального издевательства над животным. Сделали это девочки с целью привлечения к себе внимания.

Фото: Fotodom.ru/DP

Подростки все больше гонятся за популярностью в Сети, за лайками и просмотрами. Они стреляют в полицию, убивают животных, лазают по крышам и гибнут ради красивого селфи. Все, чтобы самоутвердиться в соцсетях, получить внимание.

Об этом феномене Pravda.Ru поговорила с директором центра психотерапии и психоанализа, кандидатом психологических наук, преподавателем Московского института психологии Алиной Тимошкиной.

— Почему соцсети так важны для молодежи?

— Именно там возникает новое пространство, то, что называется виртуальный мир. Подростки чувствуют себя там совершенно по-другому. Это ощущение более уплощенное, более категоричное. Это тот мир, в который можно сбежать от реальных отношений, от реальных переживаний.

Если в реальном мире мы с кем-то поругались, мы вынуждены испытывать чувство стыда, вины, как-то идти на перемирие, смотреть в глаза, в конце концов. В виртуальном мире можно уйти, захлопнуть дверь, выключить компьютер, сменить страничку и быть как будто новым человеком. Это очень соблазняет, искушает.

Для ребенка в 2-3 года мир достаточно однозначный. Есть конкретно "хорошо", есть конкретно "плохо". Переживать амбивалентные чувства, "люблю" и "ненавижу" одновременно, радоваться и печалиться одновременно для ребенка в 2-3 года невозможно, ему нечем, у него нет инструментов, которыми это можно пережить. Соответственно, попытка сбежать в мир, в котором есть однозначность, это, по сути, избегание напряжения, усилия, некой внутренней работы над собой и над отношениями.

— Психологи считают, что общение в интернете необходимо заменять живым общением. Но в общей компании молодые люди зачастую сидят в своих телефонах, а вместо слов отвечают картинками. С этим надо бороться или пора смириться?

— Интернет точно так же, как телефон, — средство коммуникации, которое облегчает или ускоряет контакт. Вопрос опять-таки, сколько сил, времени и эмоций мы вкладываем в электронное общение, а сколько в живое. Если электронное общение на уровне: поделиться, перекинуть друг другу документы, сказать пару слов, то это абсолютная норма. Но если электронное общение превращается в целые романы, в целую жизнь, когда люди, ни разу не видясь, общаются в интернете с разных континентов, мы имеем дело с тем, что называется искаженное восприятие.

То есть на той стороне экрана сидит человек, с которым у нас никогда не было реальных отношений, а есть экран для проекций, то есть мы проецируем на него свои ожидания. И зачастую это причина многих разочарований потом в отношениях, потому что мы можем долго общаться по интернету, а переходя на реальное общение, мы сталкиваемся с такими простыми бытовыми вещами, как разбрасывание носков, немытая посуда, с вещами, которых в интернете нет и не будет.

— Судя по современной культуре — музыке, кино — складывается впечатление, что мы движемся к обществу людей без эмоций. Конечно, у таких людей нет любви и дружбы, но при этом нет ненависти, вражды, конфликтов. Мы идем к такому обществу?

— Да, когда нет пиковых амбивалентных переживаний в плюс, то их нет и в минус. Но все гораздо сложнее, то есть на самом деле онтогенез, развитие человечества, в периоды своей эволюции каждый раз автоматизирует старые чувства, делает из них инстинкты и рождает новые чувства.

Например, питекантропам не нужно было чувство стыда, оно бы мешало им жить, соответственно, вот доисторический человек обладал пятью чувствами: страх, тревога, боль отвечают за инстинкт самосохранения, агрессия отвечает за made self — я сам себя делаю, и удовольствие — это стимул жить дальше. В христианскую эпоху человечество родило в себе чувство вины. Сейчас человечество на пороге рождения какого-то нового чувства, нового смысла, какого — мы можем только фантазировать. Но при этом прежние чувства, они могут автоматизироваться до инстинктов, соответственно, уплощаться до рефлексов.

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