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Источник Правда.Ру

Важно знать: Новые правила оформления документов

Общество

 

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

С февраля заменить или получить водительское удостоверение можно в расположенных на территории России многофункциональных центрах (МФЦ). Специалисты центров примут документы на замену водительского удостоверения, если закончился срок его действия, если его потеряли или похитили, либо сменились реквизиты, также в центрах оформят удостоверение международного образца.

При этом у автомобилистов останется возможность получить или заменить водительское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД.

За предоставление услуги МФЦ будут отвечать совместно с МВД.

Кроме того, МФЦ начали выдавать общегражданские паспорта и загранпаспорта. Обратиться в МФЦ для замены общегражданского паспорта можно в случае достижения 20-летнего и 45-летнего возраста, при смене фамилии, имени, отчества, даты рождения, порчи документа, а также при обнаружении ошибок и изменении внешности.

С 1 февраля хотя бы один МФЦ в городе и районе с населением более 100 тысяч человек и в городах федерального значения будет обязан выдавать загранпаспорт нового поколения (биометрический).

Ранее в МФЦ проводился только прием документов. В настоящее время в России работают порядка 13 тысяч центров и офисов сети многофункциональных центров. Кроме того, согласно распоряжению, МФЦ начали выдавать справки о наличии или отсутствии административного наказания за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

С февраля в России вступают в силу еще несколько нововведений. Торговля начинает переход на новую контрольно-кассовую технику. Она будет передавать в налоговую инспекцию данные о каждой операции в режиме реального времени. С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме.

А при новых машинах вся выручка будет как на ладони. И уже не удастся подкручивать данные кассового аппарата в свою пользу. Как это отразится на покупателях? Они смогут получать электронные чеки, говорят эксперты, а их невозможно потерять или забыть в магазине. И если дома вы обнаружите брак в купленном товаре, то легче будет отстаивать свои права потребителя.

С конца февраля платной станет приватизация. Последней датой заключения договора о бесплатной приватизации жилья является 28 февраля 2017 года.

Еще одно новшество по линии ГИБДД ждет москвичей. Камеры в столице в тестовом режиме начали фиксировать нарушения водителей за непропуск пешеходов, сообщает M24 со ссылкой на руководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгения Леглера.

"Комплексы фотовидеофиксации в Москве — одни из самых современных и умных — они совершенно четко определяют и скорость движения транспортного средства, и может ли оно остановиться перед пешеходом или человек бросился под него", — уточнил руководитель дирекции.

Сейчас за непропуск пешехода штраф составляет 1,5 тыс. руб.

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