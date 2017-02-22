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Источник Правда.Ру

Ученые: ожирение передается по наследству

Шоу-бизнес

Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что коэффициент массы тела передается от родителей детям генетически. Были обследованы 100 тысяч жителей США, Великобритании, Китая, Индонезии, Мексики и Испании.

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Фото: REX

По словам экспертов, ИМТ любого ребенка состоит из 20% материнского и 20 % отцовского индексов. Также выяснили, что показатель веса у родителей худых детей равен двадцати процентам в общем, а у ребят с излишней массой, такое число может получиться на уровне 60%.

То есть лишний вес "передается" от родителей к детям. Поэтому для здоровья будущего поколения родителям советуют задуматься о своем питании и образе жизни.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", у 82% россиян обнаружили особый вариант гена аппетита FTO, который делает их склонными к набору лишнего веса и развитию ожирения.

Ген аппетита FTO, один из первых и самых известных кандидатов на роль "гена ожирения", был открыт британскими генетиками почти 10 лет назад, в конце 2007 года, в ходе одного из первых проектов по массовому сравнению геномов жителей Европы. Позже ученые выяснили, что склонность к ожирению определяют не только мутации в FTO, но и то, как он взаимодействует с соседними участками ДНК, а также множество других генов, в равной степени претендующих на роль главного регулятора массы тела человека.

Недавно стало известно, что людям после 30 лет нужно серьезно задуматься о своем рационе, привычная пища способна стать фактором развития болезней и ранней смерти.

Эксперты провели серию экспериментов на макаках-резусах, чей геном на 93% совпадает с человеческим, и нашли связь между процессами старения и рационом питания в среднем возрасте. По результатам исследования ученые установили, что организм не воспринимает пищу также, как в 20 лет, и людям необходимо ограничивать калорийность питания, а, кроме того, следует отказаться от еды по вечерам.

 

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