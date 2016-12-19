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Источник Правда.Ру

Россиянка подала в суд на Депардье за "изнасилование мозга"

Шоу-бизнес

 

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Источник фото: архив Правды.Ру

Певица и ведущая Милена Дейнега обратилась в Тверской суд Москвы с гражданским иском к французскому актёру Жерару Депардье. Истица требует взыскать с Депардье один миллион рублей. Дейнега считает, что он причинил ей моральный вред, обвинив российскую бухгалтершу в краже.

Напомним, о том, что Депардье подал в суд на российскую бизнес-вумен, Правда.Ру сообщала ранее. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска французского актёра и российского гражданина Жерара Депардье к индивидуальному предпринимателю Елене Лазаревой. Об этом свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел. Все три иска датируются 13 декабря.

Их общая сумма — более 7,2 миллиона рублей. Суд пока не принял иски к производству. В чем именно заключаются претензии актера, не сообщается. Как сообщает агентство городских новостей "Москва", всего актер подал три иска на разные суммы. В первом сумма требований составляет 1,5 млн рублей, во втором более 5 млн рублей, а в третьем более 500 тысяч рублей.

Позже стало известно, что ответчица является владельцем нескольких компаний, среди которых фирма, занимающееся финансовым аудитом. По словам источника в суде, на который ссылается Лацф, известный артист обнаружил пропажу 7,2 млн рублей с его счёта. На аналогичную сумму между тем пополнились личные счета предпринимательницы. Это вызвало искреннее недоумение французского актёра, в связи с чем он и обратился в суд.

По словам Дейнега, она хорошо знает Елену Лазареву, от которой Депардье требует вернуть 7,2 миллиона рублей, и убеждена в кристальной честности подруги.

— Не успев получить гражданство и обжиться в нашей стране, он подаёт в суд на наших женщин. На женщин той страны, которая приняла его, дала ему гражданство и кров в тот момент, когда представители его страны критиковали его, проводили постоянные аудиторские проверки, — поведала Лайфу Милена Дейнега. — На нервной почве у меня подскочило давление, я чувствую себя морально изнасилованной. Он буквально изнасиловал мне мозг.

Тверской суд ещё не принял к рассмотрению необычный иск. Заявление было сдано женщиной в понедельник в канцелярию суда.

Напомним, Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году после того, как оказался в центре скандала в родной Франции, резко высказавшись против предложенного президентом страны Франсуа Олландом законопроекта о введении налога в размере 75% на доходы богатейших граждан.

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