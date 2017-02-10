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Источник Правда.Ру

Человечество не спасется на "Второй Земле" в случае Армагеддона

Наука и техника » Экология » Космос

Планета Проксима b, которую называли двойником Земли, оказалась непригодной для жизни. Ученые из НАСА выяснили, что планеты, которые вращаются вокруг красных карликов и находятся в зоне обитаемости, лишены воды и кислорода. Об этом сообщает издание Gizmodo.

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Исследователи выяснили, что у экзопланет, которые находятся на достаточном удалении от родительской звезды, атмосфера "сдувается" высокоэнергетическим излучением. В большей степени небесные тела теряют кислород, что исключает наличие жидкой воды на их поверхности.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в августе 2016 года британские астрономы обнаружили ближайшую к Солнечной экзопланету, схожую с Землей.

Проксима Б обращается вокруг звезды Проксима Центавра. Группа под руководством Гильема Англада-Эскуде из Университета королевы Марии в Лондоне пришла к заключению, что речь идет о ближайшей к Земле планете, пригодной для существования органической жизни в той или иной форме.

Проксима b расположена на расстоянии всего 4,2 светового года от Солнечной системы, или на расстоянии в 266 тысяч раз большем, чем между Землей и Солнцем.

Напомним, в сентября прошлого года снимки, сделанные с наземных телескопов, подтвердили, что экзопланета TRAPPIST-1d, похожая по своим размерам на Землю и находящаяся в "зоне жизни", действительно существует.

Ученые изучили спектр лучей звезды TRAPPIST-1, прошедших через их воздушные оболочки на пути к Земле, и обнаружили, что они представляют собой каменистые планеты, похожие на нашу, и нашли намеки на наличие воды, кислорода и углекислоты в их атмосфере.

 

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Найден двойник планеты Земля
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