Российские ученые отправят к Солнцу уникальный спутник

Российские ученые разрабатывают уникальный космический аппарат с парусом, который сможет самостоятельно выйти на околосолнечную орбиту. Об этом рассказал ТАСС директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН, один из разработчиков проекта) доктор физико-математических наук Владимир Кузнецов.

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"На аппарате (будет) установлен настоящий парус, на который будет оказывать давление солнечный свет, и этот парус будет использоваться для управления и перемещения аппарата. Это нужно для того, чтобы поместить аппарат на гелиоцентрическую орбиту с высоким наклонением", — сообщил Кузнецов.

Основное назначение спутника — наблюдение за полюсами Солнца. "Мы все время наблюдаем Солнце либо с орбиты Земли, либо с космических аппаратов, которые летают около Земли или вокруг Солнца, и мы не видим полюсов. А так мы сможем наблюдать приполярные и полярные области Солнца", — пояснил директор ИЗМИРАН, добавив, что другими задачами спутника станут измерения солнечного ветра и магнитного поля во внутренних областях гелиосферы.

Ранее в этом году стало известно, что Китай в ближайшие пять лет планирует запустить пять спутников с целью изучения солнечной активности. Как сообщило агентство Синьхуа, спутники будут запущены для проведения совместных исследований с европейскими коллегами. "Запуски станут частью китайской программы по освоению космоса. Пять спутников будут вести наблюдение за солнечной активностью и ее воздействием на Землю", — заявил сотрудник Академии наук Китая У Цзи.

Тем временем научные исследования показывают, что Солнечная система в таком виде, как мы ее знаем, не может существовать вечно. Через миллиарды лет Солнце превратится в красного гиганта и все живое на Земле погибнет. Однако человечество сможет заранее перебраться, например, на Европу или Энцелад.

По мере того как Солнце будет терять массу, снизится сила его гравитации. В итоге объекты Солнечной системы могут сойти со своих орбит и отправиться в "открытое плавание". Впрочем, большинство планет, включая Землю, скорее всего, просто сгорят. Случится это примерно через пять миллиардов лет.

Жизнь на Земле станет невозможной, так как атмосфера выгорит, а океаны испарятся. И, скорее всего, еще задолго до этого людям придется подумать об "эмиграции" в другие части Вселенной.

"Нам известно, что в будущем Солнце станет слишком горячим и ярким для жизни на Земле, — считает Лиза Кальтенэггер. — В научной фантастике часто рассматривается вариант, когда люди переезжают на Марс и другие планеты".

Кстати, ученые продолжают искать доказательство жизни на Марсе. Недавно Правда.Ру сообщала, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности марса бор — важнейший для жизни элемент, являющийся ключевой частью во многих белковых молекулах и жизненно важный для синтеза ДНК и РНК.

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