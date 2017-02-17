Доказано: жизнь после смерти существует

Ученым удалось найти убедительные доказательства существования жизни после смерти. За основу специалисты взяли сведения, которые им предоставили люди, перенесшие клиническую смерть.

Биологи из Британии на протяжении нескольких лет изучали воспоминания пациентов, перенесший клиническую смерть. В результате они пришли к выводу, что мозг человека работает на протяжении тридцати секунд после того как остановится сердце и прекратится доступ кислорода.

За это короткое время перед глазами человека проносятся воспоминания, которые ранее были заблокированы.

К слову, если мозг живет всего полминуты после смерти, то некоторые клетки — 48 часов и более. Такое явление ученые назвали "сумерками смерти". Явление, когда информация, записанная в ДНК, конвертируется в "инструкции" для создания протеинов и других молекул называется генетическая экспрессия. Как выяснили ученые, она продолжается в некоторых случаях после смерти организма. Об этом говорится в докладе о посмертной активности, опубликованном в журнале Open Biology. Фактически, некоторые клетки, особенно стволовые, продолжают жить, когда надежды уже нет, и пытаются починить себя.

Как ранее писала "Правда.Ру", ученые доказали существование явления, когда перед глазами умирающего проносятся "картинки" из жизни. Специалисты пришли к выводу о том, что повторное переживание жизненных событий в виде своеобразного ускоренного "кино" — это явление с четко определенными характеристиками, и его "смотрят" даже вполне здоровые люди, не испытавшие смертельной опасности. То есть такой образ мышления изначально входит в человеческую систему познания и может активно проявляться в экстремальных условиях во время психологического и физиологического стресса.

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