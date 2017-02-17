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Источник Правда.Ру

Доказано: жизнь после смерти существует

Наука и техника

Ученым удалось найти убедительные доказательства существования жизни после смерти. За основу специалисты взяли сведения, которые им предоставили люди, перенесшие клиническую смерть.

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Биологи из Британии на протяжении нескольких лет изучали воспоминания пациентов, перенесший клиническую смерть. В результате они пришли к выводу, что мозг человека работает на протяжении тридцати секунд после того как остановится сердце и прекратится доступ кислорода.

За это короткое время перед глазами человека проносятся воспоминания, которые ранее были заблокированы.

К слову, если мозг живет всего полминуты после смерти, то некоторые клетки — 48 часов и более. Такое явление ученые назвали "сумерками смерти". Явление, когда информация, записанная в ДНК, конвертируется в "инструкции" для создания протеинов и других молекул называется генетическая экспрессия. Как выяснили ученые, она продолжается в некоторых случаях после смерти организма. Об этом говорится в докладе о посмертной активности, опубликованном в журнале Open Biology. Фактически, некоторые клетки, особенно стволовые, продолжают жить, когда надежды уже нет, и пытаются починить себя.

Как ранее писала "Правда.Ру", ученые доказали существование явления, когда перед глазами умирающего проносятся "картинки" из жизни. Специалисты пришли к выводу о том, что повторное переживание жизненных событий в виде своеобразного ускоренного "кино" — это явление с четко определенными характеристиками, и его "смотрят" даже вполне здоровые люди, не испытавшие смертельной опасности. То есть такой образ мышления изначально входит в человеческую систему познания и может активно проявляться в экстремальных условиях во время психологического и физиологического стресса.

 

 

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