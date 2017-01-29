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Источник Правда.Ру

Чем отличалась беседа Трампа с Путиным от разговора с Меркель

Политика

В отличие от "делового разговора" Дональда Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и довольно "напряженного" общения с президентом Франции Франсуа Олландом, тон беседы российского лидера Владимира Путина и президента США  был теплым, считает сенатор Алексей Пушков.

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Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Непосредственно перед этим Трамп провел переговоры с Меркель, а после разговора с российским лидером побеседовал с Олландом.

"В США отмечают: тон беседы Путина и Трампа был теплым — в отличие от "делового" разговора Трампа с Меркель и "напряженного" общения с Олландом", — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Он добавил, что Киев, Вильнюс, Рига, Таллин, Варшава, Осло, Стокгольм, НАТО "в ужасе" от результатов разговора Путина и Трампа и готовятся к "трудным временам".

Обсуждение Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вопросов координации действий двух стран в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - качественный сдвиг в двусторонних отношениях, считает Пушков.

"Беседа Путина и Трампа оправдала надежды: прошла со знаком плюс, став прологом к личной встрече. Координация в борьбе с ИГ - качественный сдвиг", - написал парламентарий в Twitter. 

Телефонный разговор президентов России и США, похоже, вернул смысл и содержание в диалог двух государств. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя беседу Владимира Путина и Дональда Трампа.

Сенатор отметил, что ранее диалог с Белым домом в какой-то момент утратил смысл, поскольку с американской стороны "раз за разом озвучивались клише и штампы, придуманные администрацией (предыдущего президента США Барака) Обамы и выдававшиеся его командой за истину в последней инстанции".

"Так или иначе, нынешний разговор должен был вернуть в российско-американский диалог содержание и смысл. Судя по всему, это и произошло", - заявил Косачев 

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера, 28 января, президенты России и США обсудили ряд международных тем. Беседа прошла в позитивном и деловом ключе, отметили в Кремле.

Российский лидер и президент США обсудили положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова и ситуацию на Украине, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Как отметили в пресс-службе, "условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям".

Также стало известно, что лидеры двух стран договорились проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.

Президент РФ и лидер США условились поддерживать регулярные личные контакты.

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