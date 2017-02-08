Приговор Навальному: Опять пять лет условно

Сегодня решением Ленинского суда города Кирова Алексей Навальный признан виновным в хищениях по делу "Кировлеса".

Фото: AP

Навальный приговорен к пяти годам условно по делу "Кировлеса", передает ТАСС. Выслушав приговор, блогер заявил, что будет его снова обжаловать.

"Мы не согласны с этим приговором, он полностью повторил приговор по итогам первого рассмотрения этого дела. Мы будем его обжаловать", - сказал в суде Навальный.

Суд начал оглашение приговора Навальному и второму фигуранту дела Петру Офицерову. Прокуратура попросила для них условные сроки наказания - пять лет и четыре года соответственно.

Блогер также объявил, что намерен продолжить президентскую кампанию.

Независимо от того, условный приговор или нет, осужденный баллотироваться не может, подчеркнул политолог Алексей Мартынов.

"Честно говоря, даже если бы не было законом ограничено, было бы странно, когда осужденный куда-то избирается", - сказал эксперт "Правде.Ру".

Заявления Алексея Навального о намерении продолжать президентскую кампанию он охарактеризовал так: "Это процесс ради процесса".

"Эти люди по большому счету к реальной политике никакого отношения не имеют. Они его пытаются использовать для того, чтобы прикрыть свои разные неблаговидные дела. У них не всегда получается, не всем сходит с рук, кое что даже доходит до суда - вот что мы сегодня наблюдаем", - заключил Алексей Мартынов.

Напомним, дело "Кировлеса" в суде рассматривалось повторно. В 2013-м году суд сначала приговорил Навального и Офицерова к реальным срокам, а потом заменил наказание на условное. После того, как ЕСПЧ нашел нарушения в судебном разбирательстве, Верховный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Несмотря на уже вынесенный обвинительный приговор соратник Навального Леонид Волков уже заявил, что "кампания за за допуск Навального к выборам, конечно, продолжается". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, добавив, что продолжает надеяться на победу Навального.

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