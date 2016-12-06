Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации, пишет RT. Документ представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности страны в информационной сфере.
"В целях обеспечения информационной безопасности Российской Федерации постановляю утвердить прилагаемую Доктрину информационной безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Согласно доктрине, одним из основных направлений обеспечения информационной безопасности является стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в случае применения информтехнологий.
В доктрине сказано о том, что в области стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства важной целью является формирование устойчивой системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Прежний документ, подписанный 9 сентября 2000 года, был признан утратившим силу.
Напомним, ранее Правда.Ру писала, что 1 декабря президент подписал новую концепцию внешней политики России. Ее главный посыл — наша страна не приемлет никаких попыток оказать на нее давление.
Россия продолжает быть заинтересованной во взаимовыгодных отношениях с США, однако исходит из того, что развитие диалога возможно только на основе равноправия, взаимного уважения интересов и невмешательства в дела друг друга.
Москва рассчитывает на конструктивное сотрудничество со штатами, при этом оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер
Что касается расширения НАТО, к этому наша страна относится негативно.
По словам экспертов, принятая концепция внешней политики является логичным продолжением развития нашей концепции на укрепление суверенитета России, и здесь мы видим последствия отстаивания суверенитета России, приоритета нашего законодательства внутри РФ.
Политологи уверены: нынешняя концепция международных отношений закрывает дорогу вмешательству в дела страны, попыткам диктовать нам свои условия и т. д. При этом Россия не ужесточает риторику, она просто соразмеряет свои возросшие силы, современные возможности.
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