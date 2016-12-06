Путин утвердил доктрину информационного суверенитета

Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации, пишет RT. Документ представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности страны в информационной сфере.

Фото: AP

"В целях обеспечения информационной безопасности Российской Федерации постановляю утвердить прилагаемую Доктрину информационной безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Согласно доктрине, одним из основных направлений обеспечения информационной безопасности является стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в случае применения информтехнологий.

В доктрине сказано о том, что в области стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства важной целью является формирование устойчивой системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Прежний документ, подписанный 9 сентября 2000 года, был признан утратившим силу.

Напомним, ранее Правда.Ру писала, что 1 декабря президент подписал новую концепцию внешней политики России. Ее главный посыл — наша страна не приемлет никаких попыток оказать на нее давление.

Россия продолжает быть заинтересованной во взаимовыгодных отношениях с США, однако исходит из того, что развитие диалога возможно только на основе равноправия, взаимного уважения интересов и невмешательства в дела друг друга.

Москва рассчитывает на конструктивное сотрудничество со штатами, при этом оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер

Что касается расширения НАТО, к этому наша страна относится негативно.

По словам экспертов, принятая концепция внешней политики является логичным продолжением развития нашей концепции на укрепление суверенитета России, и здесь мы видим последствия отстаивания суверенитета России, приоритета нашего законодательства внутри РФ.

Политологи уверены: нынешняя концепция международных отношений закрывает дорогу вмешательству в дела страны, попыткам диктовать нам свои условия и т. д. При этом Россия не ужесточает риторику, она просто соразмеряет свои возросшие силы, современные возможности.

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