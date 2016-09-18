Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Двойник Димы Билана за два года стал отцом 19 детей

Занимательные Новости

Очень хорошие деньги на имени Димы Билана вот уже два года зарабатывает  строитель Олег Филатов. Придя вечером с работы, молодой человек, сняв грязную униформу,  надевает бейсболку и джинсы в обтяжку. В этом наряде его невозможно отличить от звезды.

352436.jpeg
Юрий Филатов Билан (в центре) Фото: vk.com

Благодаря сходству с Димой Биланом парень очаровывает женщин и сдает свой биоматериал в клиники репродукции. От желающих родить ребенка "от Билана" нет отбоя. Женщины в очереди стоят, чтобы получить такую возможность.

А ведь еще пару лет назад Олегу Филатову катастрофически не везло в личной жизни, пока друзья ему не сообщили о сходстве с Биланом. Строитель из Нижнего Новгорода решил воспользоваться этим обстоятельством, отрастил щетину, записался в спортзал и приоделся.

Двойнику Билана мало внешнего сходства, он захотел по-настоящему звездной жизни, на которую не оказалось денег. Чтобы поправить материальное положение, строитель стал донором спермы и за 5 минут в комнате отдыха получает полторы тысячи рублей. На фотографии в базе данных центра репродукции он - вылитый Дима Билан. За два года он стал биологическим отцом 19 детей.

Кстати, биологическим отцом далеко не всегда оказывается тот, как кого рассчитывает будущая мама. Например, как рассказывала Правда.Ру, британский актер Марк Лестер утверждает, что является биологическим отцом троих детей Майкла Джексона.

Лестер, который был близким другом певца и является крестным всех трех его детей, говорит, что в середине 90-х годов Джексон попросил его стать донором спермы. Актер уступил уговорам и сдал биологический материал. Позже он заметил, что дети Майкла - Пэрис, Принц Майкл и Принц Майкл Джексон II - похожи на него самого, и сейчас готов сдать анализ ДНК, чтобы доказать свое отцовство.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Дима Билан биологический отец
Комментарии
Мозг- настоящий альтруист
Здоровье
Мозг- настоящий альтруист
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Красота
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Комментарии
Актуальная аналитика
Газ
Российский газ уже не нужен Европе?
Эмиграция
Юрий Кублановский: Наш язык умрет без нашей защиты
Житейские истории
Ванга — женщина создавшая свою судьбу
Читательский топ
Нарве написали "ирландский сценарий"
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"
Болгария сделает попытку стать другом России
США долго не падают, потому что глубоко летят
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
Нарве написали "ирландский сценарий"

США готовят новый очаг напряженности в поясе хаоса вокруг России. Им станет эстонская русскоязычная Нарва.Такое впечатление складывается после прочтения статьи в газете Eesti Ekspress, которая цитирует "тайный доклад" правительственной комиссии по безопасности Эстонии. Провокация страшна тем, что может запустить механизм мировой войны.

Нарве написали "ирландский сценарий"
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Экспертное мнение
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Федеральные
Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России

У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?

Болгария сделает попытку стать другом России
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Экспертное мнение
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
США и Канада
Обама невзлюбил россиян за цвет кожи
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Прибалтика
Нарве написали "ирландский сценарий"

США готовят новый очаг напряженности в поясе хаоса вокруг России. Им станет эстонская русскоязычная Нарва.Такое впечатление складывается после прочтения статьи в газете Eesti Ekspress, которая цитирует "тайный доклад" правительственной комиссии по безопасности Эстонии. Провокация страшна тем, что может запустить механизм мировой войны.

Нарве написали "ирландский сценарий"
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Европа
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Спорт
Запад возмущен не нарушениями ВАДА, а их обнародованием
Любовь Люлько Болгария сделает попытку стать другом России Любовь Люлько Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Сергей Бирюков(Одноклассники) Производственная практика: Чем обернется?
German Mar Ruiz Reyes Офицеры НАТО испугались Крыма
Валерий Пирожков Болгария сделает попытку стать другом России
Алексей Котов(Одноклассники) Экс-президент Польши: Украинский кризис уже никому не интересен
Юрий Александрович(Одноклассники) Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Змей Путин рассказал, когда лучше брать ипотеку
Arik Karapetian Болгария сделает попытку стать другом России
Сергей Машарыгин(Mail.Ru) Производственная практика: Чем обернется?
Алексей Котов(Одноклассники) Австралия призналась, что "помогла" США в ночном налете на армию САР
Алексей Котов(Одноклассники) Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?