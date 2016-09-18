Двойник Димы Билана за два года стал отцом 19 детей

Очень хорошие деньги на имени Димы Билана вот уже два года зарабатывает строитель Олег Филатов. Придя вечером с работы, молодой человек, сняв грязную униформу, надевает бейсболку и джинсы в обтяжку. В этом наряде его невозможно отличить от звезды.

Юрий Филатов Билан (в центре) Фото: vk.com

Благодаря сходству с Димой Биланом парень очаровывает женщин и сдает свой биоматериал в клиники репродукции. От желающих родить ребенка "от Билана" нет отбоя. Женщины в очереди стоят, чтобы получить такую возможность.

А ведь еще пару лет назад Олегу Филатову катастрофически не везло в личной жизни, пока друзья ему не сообщили о сходстве с Биланом. Строитель из Нижнего Новгорода решил воспользоваться этим обстоятельством, отрастил щетину, записался в спортзал и приоделся.

Двойнику Билана мало внешнего сходства, он захотел по-настоящему звездной жизни, на которую не оказалось денег. Чтобы поправить материальное положение, строитель стал донором спермы и за 5 минут в комнате отдыха получает полторы тысячи рублей. На фотографии в базе данных центра репродукции он - вылитый Дима Билан. За два года он стал биологическим отцом 19 детей.

Кстати, биологическим отцом далеко не всегда оказывается тот, как кого рассчитывает будущая мама. Например, как рассказывала Правда.Ру, британский актер Марк Лестер утверждает, что является биологическим отцом троих детей Майкла Джексона.

Лестер, который был близким другом певца и является крестным всех трех его детей, говорит, что в середине 90-х годов Джексон попросил его стать донором спермы. Актер уступил уговорам и сдал биологический материал. Позже он заметил, что дети Майкла - Пэрис, Принц Майкл и Принц Майкл Джексон II - похожи на него самого, и сейчас готов сдать анализ ДНК, чтобы доказать свое отцовство.

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