Интернет захватил новый флешмоб

В сети набирает популярность новый флешмоб, в рамках которого люди притворяются мертвыми, фотографируются и выкладывают снимки в сеть с хэштегом #deadpose.

фото: твиттер

Правда, к такому флешмобу не все относятся однозначно. Многие пользователи сети критикуют новое увлечение, называя "нездоровым" и "не смешным". Иногда это даже приводит к проблемам. Например, Daily Mail опубликовало видео, в котором ребенок подумал, что его тетя умерла, хотя она просто принимала участие в этом акции, передает РИА Новости.

В прошлом году во всем мире стал популярен так называемый Mannequin Challenge, участники которого замирали в самых неожиданных местах.

В конце ноября в нем поучаствовал московский метрополитен — в ролике, опубликованном на канале mosmetro на YouTube, люди "застыли " на станции Лесопарковая.

Во флешмобе приняли участие многие знаменитости, а также экипаж МКС. Видеоролик с шестью членами команды, "застывшими" в полете, выложил на своей странице в Twitter бортинженер Том Песке.

"Мы собрали всю команду и вывели #Mannequin Challenge на новые высоты", — написал он.

А в 2014 году популярна была акция Ice Bucket Challenge (испытание ведром ледяной воды). IT-гиганты, актёры, музыканты и политики начали обливаться вёдрами ледяной воды и передавать эстафету друг другу, чтобы привлечь внимание к изучению бокового амиотрофического склероза (БАС) - неизлечимого заболевания.

Любой человек, который вылил на себя ледяную воду и снял весь процесс на видео, имеет право отправить "вызов" ещё трём людям, которые должны повторить эту процедуру в течение 24 часов. В случае, если они этого не сделают, по правилам флешмоба, они обязаны пожертвовать средства в пользу фонда по изучению БАС.

К концу первого месяца проведения акции на исследования было пожертвовано уже более 15 миллионов долларов, а видео с испытаниями звёзд начали набирать миллионы просмотров на YouTube.

Помимо флешмобов внимание пользователей сети привлекают интернет-загадки. Одна из последних — фото трехногой девушки. Более сотни пользователей в комментариях под фотографией попытались раскрыть загадку. Снимок за сутки набрал свыше 200 тысяч просмотров. Часть пользователей признались, в том, что даже после длительного изучения снимка так и не смогли понять, откуда у девушки взялась третья нога.

Секрет оказался прост: позирующая девушка держит в руках вазу, которую, если внимательно приглядеться, можно разглядеть слева от ее коленей. Однако, многие пользователи отмечают, что после прочтения в комментариях разгадки они так и не перестали видеть на фотографии трехногую девушку.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.