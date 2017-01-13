Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Интернет захватил новый флешмоб

Занимательные Новости

В сети набирает популярность новый флешмоб, в рамках которого люди притворяются мертвыми, фотографируются и выкладывают снимки в сеть с хэштегом #deadpose.

358102.jpeg
фото: твиттер

Правда, к такому флешмобу не все относятся однозначно. Многие пользователи сети критикуют новое увлечение, называя "нездоровым" и "не смешным". Иногда это даже приводит к проблемам. Например, Daily Mail опубликовало видео, в котором ребенок подумал, что его тетя умерла, хотя она просто принимала участие в этом акции, передает РИА Новости.

В прошлом году во всем мире стал популярен так называемый Mannequin Challenge, участники которого замирали в самых неожиданных местах.

В конце ноября в нем поучаствовал московский метрополитен — в ролике, опубликованном на канале mosmetro на YouTube, люди "застыли " на станции Лесопарковая.

Во флешмобе приняли участие многие знаменитости, а также экипаж МКС. Видеоролик с шестью членами команды, "застывшими" в полете, выложил на своей странице в Twitter бортинженер Том Песке.

"Мы собрали всю команду и вывели #Mannequin Challenge на новые высоты", — написал он.

А в 2014 году популярна была акция Ice Bucket Challenge (испытание ведром ледяной воды). IT-гиганты, актёры, музыканты и политики начали обливаться вёдрами ледяной воды и передавать эстафету друг другу, чтобы привлечь внимание к изучению бокового амиотрофического склероза (БАС) - неизлечимого заболевания.

Любой человек, который вылил на себя ледяную воду и снял весь процесс на видео, имеет право отправить "вызов" ещё трём людям, которые должны повторить эту процедуру в течение 24 часов. В случае, если они этого не сделают, по правилам флешмоба, они обязаны пожертвовать средства в пользу фонда по изучению БАС.

К концу первого месяца проведения акции на исследования было пожертвовано уже более 15 миллионов долларов, а видео с испытаниями звёзд начали набирать миллионы просмотров на YouTube.

Помимо флешмобов внимание пользователей сети привлекают интернет-загадки. Одна из последних — фото трехногой девушки. Более сотни пользователей в комментариях под фотографией попытались раскрыть загадку. Снимок за сутки набрал свыше 200 тысяч просмотров. Часть пользователей признались, в том, что даже после длительного изучения снимка так и не смогли понять, откуда у девушки взялась третья нога.

Секрет оказался прост: позирующая девушка держит в руках вазу, которую, если внимательно приглядеться, можно разглядеть слева от ее коленей. Однако, многие пользователи отмечают, что после прочтения в комментариях разгадки они так и не перестали видеть на фотографии трехногую девушку.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Прогресс "убьёт" интернет?
Темы флешмоб интернет
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Министерство обороны
"Сармат": Ответ России на "мгновенный глобальный удар"
США и Канада
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Изобретения
﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса"
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Мир
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО

Август — черный месяц для российского военно-морского флота. 12 августа 2000 года погибла атомная подлодка "Курск", 30 августа 2﻿003 года в Баренцевом море затонула АПЛ "К-159", 7 августа 2005 года чуть не погиб у берегов Камчатки батискаф "АС-28"… Вокруг погибшего 12 лет назад "Курска" до сих пор бушуют страсти: как такое вообще могло произойти?

"Курск" перепугал весь флот НАТО
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации

Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.

Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
У США нет доказательств "российских кибератак"
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
Здоровье
Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак
Общество
Психиатры требуют отмены новогодних "каникул"
Юрий Носовский ﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов Любовь Степушова Мексика на грани революции Любовь Степушова
Комментарии
Виктор Сафарян На всякий случай: Небо Крыма прикрыли С-400
Vladivir Rodin ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Саныч Сан России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Ivan Leshyi За долги по ЖКХ из обесточенных квартир забирают детей
ВЯЧЕСЛАВ МОРОЗОВ Дон прикажет всем залечь на матрасы
ВЯЧЕСЛАВ МОРОЗОВ Дон прикажет всем залечь на матрасы
Саныч Сан Ученые нашли порталы в параллельные миры
Саныч Сан Ученые: Витамин С убивает раковые клетки
Саныч Сан Ученые: Россия только выиграет от глобального потепления
Саныч Сан Не есть! В России найдены неизвестные науке черные грибы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?