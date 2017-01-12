Ученые нашли порталы в параллельные миры

Международная группа ученых пришла к выводу, что на Земле существуют порталы в параллельные миры. Ряд тестов показал, что созданные древними цивилизациями врата, ведущие в параллельные измерения, к примеру, находятся в Стоунхендже (Великобритания).

Многие годы ученые пытаются раскрыть загадку Стоунхенджа, врат Солнца в Боливии и Богов в Перу. Идея о том, что они могут быть дверями в параллельный мир, стала приоритетной после находки в Перу. Исследователи обнаружили врата высотой семь и два метра недалеко от Пуэрто де Хау Марка.

Согласно легенде, храбрые люди, проходящие через них, обретали бессмертие. Как пишет, ИА "Народные новости", ученые пока не выяснили, как именно "открываются" эти порталы. Дальнейшие исследования могут пролить свет на тайны древних.

Отметим, теория параллельных вселенных далеко не нова. Дело остается за малым — где отыскать доказательства существования миров-"соседей"? Отбросим в сторону фантастические истории о том, как некто отправился гулять и вдруг провалился в параллельную реальность, и прислушаемся к тому, что говорят на эту тему профессиональные ученые.

В качестве мысленного эксперимента, целью которого будет проверить, действительно ли параллельный мир существует, предлагается так называемый "квантовый суицид". Испытуемого сажают в клетку, он направляет себе в лоб ружье и стреляет… Экспериментаторы каждые несколько секунд измеряют направление спина — случайной частицы, находящейся в комнате, где проходит опыт. Теоретически, если спин направлен в одну сторону, то после выстрела испытатель умирает. Если же в другую — раздается только щелчок, и человек остается жив…

В основе эксперимента лежит идея о том, что никакой единой объективной реальности в нашем понимании не существует. Окружающий нас мир — лишь одна из возможных конфигураций реальности. И есть огромное число вероятностей того, что-то или иное событие произойдет. Другое дело, что для каждого "комплекта" вероятностей существует своя автономная Вселенная.

Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института предлагает разбить теории о множественности миров на четыре разных типа. Первый из них, самый простой для понимания, связан с таким физическим явлением, как инфляция.

Суть инфляции в том, что сразу после Большого взрыва вселенная начала быстро расширяться, и процессы расширения идут до сих пор. Тем не менее, в некоторых областях происходят "заторы", вследствие чего там возникают пространственно-временные "пузыри". Поскольку расширение бесконечно, то и дело образуются все новые и новые "пузыри"… Это и есть множественные вселенные. Вернее, микровселенные.

Также параллельные вселенные могут оказаться по ту сторону черных дыр. Это довольно распространенная гипотеза, которую физики надеются проверить при помощи Большого адронного коллайдера. Дело в том, что БАК умеет "производить" микроскопические черные дыры, которые мгновенно испаряются. Куда? Предположительно — в параллельные миры!

"Поскольку гравитация может утекать из нашей Вселенной в дополнительные измерения, такую модель можно проверить, обнаружив миниатюрные черные дыры на БАКе, -рассказывает один из сотрудников ЦЕРНа, Мир Файзаль. — Мы подсчитали энергию, на которой можно обнаружить эти черные дыры в гравитационной радуге. Если мы обнаружим черные дыры на такой энергии, мы будем знать, что как теория гравитационной радуги, так и теория дополнительных измерений — обе являются верными".

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