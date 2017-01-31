В Японии искусственный интеллект будет лечить рак

В Японии искусственному интеллекту доверят диагностику и выбор курса лечения раковых заболеваний.

Институт онкологии Японского фонда онкологических исследований вместе с компанией FRONTEO Healthcare на основе структуры искусственного интеллекта начинают разработку системы "Предельно точного лечения рака". Предполагается, что она будет работать на основе генетического анализа каждого пациента и с привлечением искусственного интеллекта, который просчитает симптомы, особенности и подберет подходящие для этого случая научные труды.

В память искусственного интеллекта ученые загрузят результаты передовых исследований и научных работ по онкологии. Затем, исходя из индивидуальной информации о каждом пациенте, степени заболевания, особенностях развития, данных о наследственности, искусственный интеллект сможет быстро обработать их и предложить оптимальный для каждого человека способ лечения.

Как сообщает РИА Новости, внедрить данную технологию для диагностики и лечения рака легких и рака молочной железы планируют в 2021 году.

Ранее Pravda.Ru писала, что через 20 лет каждое десятое рабочее место будет занято роботом. К такому выводу пришли эксперты британского подразделения информационной базы вакансий Adzuna.

Аналитики считают, что автоматизм и искусственная интеллектуализация рабочей деятельности в первую очередь коснутся представителей сферы машиностроения, заводских работников, а также административного персонала, в частности, секретарей.

Mirror со ссылкой на представителя британского сегмента Adzuna Дуга Монро сообщает, что в королевстве уже треть компаний стремятся к скорейшей автоматизации своего труда. Эксперты полагают, что многие организации пойдут на такие меры, чтобы упростить протекание рабочего процесса, сделав его менее зависимым от рисков человеческого фактора, и для избежания лишних затрат.

Отметим, сколько бы нам ни твердили об успехах искусственного интеллекта, тот все-таки еще сильно отстает от человеческого. Люди гораздо лучше решают структурированные задачи, выбирают релевантные сведения из потока данных, анализируют полученную информацию. Чтобы научить искусственный мозг мыслить гибко, подобно человеческому, сначала нужно понять, как именно он устроен. Этим сейчас и занимаются нейробиологи и программисты из команды Фогельштейна.

Так, одна из групп, возглавляемая старшим научным сотрудником Института наук о мозге Аллена в Сиэтле Кристофом Кохом, занимается созданием полной схемы подключений участка мозга размером в миллион кубических микрон. Это приблизительно одна пятисотая от объема макового зернышка. И все же это на порядок превышает объем самой полной карты мозга на сегодняшний день, опубликованной в июне прошлого года, на создание которой ушло около шести лет.

В одном кубическом миллиметре мозговой коры содержится около 100 000 нейронов, от 3 до 15 миллионов нейронных соединений, а нейронных переплетений там столько, что ими можно при желании охватить целый мегаполис.

В свою очередь, нейробиолог из Гарвардского университета Вей-Чунг Аллен Ли и его коллеги, также участвующие в проекте, в прошедшем марте опубликовали в журнале Nature карту подключений 50 нейронов и более 1000 синапсов, объединив ее с информацией о работе каждого нейрона в мозгу. Выяснилось, что нейроны с похожими функциями имеют тенденцию объединяться в сети, но реже взаимодействуют с другими типами нервных клеток.

По словам одного из ведущих сотрудников проекта, невролога из Медицинского колледжа Бэйлора Андреаса Толиаса, современной науке кора мозга представляется чем-то вроде размытой фотографии. Задача Microns - понять работу нейронных цепочек в деталях.

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